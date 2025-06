Alberto Núñez Feijóo ha explicado el motivo por el que no presenta una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como muchos ciudadanos piden. Lo ha dicho en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio donde ha recordado que "después de votar la investidura donde nos faltaron cuatro votos par la presidencia y Sánchez los obtiene a través de la amnistía fui a su escaño y le dije: esto es una gran equivocación."

"Es evidente que la legislatura nació muerta y ese hecho produce un olor a podrido, una podredumbre, entera, de la legislatura, que encabeza el señor Sánchez", ha añadido Feijóo que cree que "estamos en el peor momento, en el momento más débil de nuestra democracia porque se pone en duda nuestra Constitución, nuestra nación y la independencia de los poderes" mientras hay un "interés del Gobierno por hacer una mutación constitucional y pasar de la nación española a la plurinacionalidad, controlar el Poder Judicial, poner a una serie de personas que sin oposición formen parte de la carrera de jueces y magistrados, otorgar a los fiscales nombrados por el Gobierno la instrucción o evitar las denuncias populares. En definitiva, hacer un cambalache para persistir en el poder de forma ininterrumpida este régimen sanchista".

Ha dicho que "el cuerpo pide presentar la moción de censura, pero lo que exige la cabeza es pensar muy bien, en su caso, el momento de presentarla". "Cuando dicen que lo que hay que hacer es que se retraten los grupos parlamentarios… ¿Le parece poco cómo se han retratado los grupos parlamentarios? ¡Pero el Grupo parlamentario independetentista no puede tener un presidente más fácil! ¡Hemos pasado de las rebajas a las superrebajas! Yo no voy a presentar una moción de censura para ratificar al señor Sánchez", ha explicado.

Un "desahogo de 48h"

En este sentido, el presidente del PP ha comparado que por "3 o 4" votos puede ser como "una ITV" para que el Congreso vuelva a "renovar" el carnet de presidente de Pedro Sánchez. "Seamos inteligentes, a todo el mundo le gusta un desahogo, pero el desahogo de 48 horas en el Congreso va a dar paso a una insatisfacción permanente". "La moción de censura es para echarlo y a mí no me faltan ganas, me faltan votos. Y si tengo los votos lo echamos. Pero no lo echamos para ponerme a mi de presidente sino para que los españoles decidan quién es el presidente. Este es el objetivo fundamental y por eso mucha gente de buena fe cree que lo que tenemos que hacer es fallar".

"No me va a temblar el pulso para hacer las cosas como la tengo que hacer. Insisto, una cosa es lo que te pide el cuerpo y otra lo que ordene la cabeza y si alguien quiere ser la alternativa a Sánchez ya es hora de que utilice la cabeza y no las vísceras como está utilizando Sánchez desde el momento que consiguió, a través de una moción de censura tramposa, ser el presidente del Gobierno para eliminar la corrupción y convertirse en el presidente rodeado de mayor corrupción de la historia de España. En sólo siete años su corrupción moral, familiar, económica y política no tiene precedentes en la historia", ha argumentado Feijóo.