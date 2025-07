Mensaje sorpresa de Sira, la madre de Feijóo: "No robaría jamás"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, resultó reelegido este sábado un 99.24% de los votos y tras un discurso en el que prometió "arrasar" en el momento más difícil para el PSOE. El partido le tenía preparada una sorpresa: proyectó un mensaje en vídeo de su madre, Sira Feijóo, justo antes de su reelección, que emocionó al presidente de los populares.

Le definió como un niño con "muchísima sensatez" que "no mentiría jamás" y que "no robaría jamás", ni "haría una cosa mal hecha", porque "no le merecería la pena". "Por eso, pongo yo la mano en el fuego", aseguró.

Asimismo, describió al líder popular como "un niño fuera de lo normal", con "sensatez" y con un "padre honesto" y paciente. Señaló que preferiría que su hijo no estuviera en política y que le "duele" cuando escucha que a su hijo le "dicen una mentira que no hizo". En cualquier caso, "es su vida" y tiene que "apoyarlo".

"Yo quiero que gane para el bien de España, no por su bien, sino por el bien de España. Sigue con esto, te lo mereces y, si Dios quiere que ganes, España te lo va a reconocer y todos los españoles también. Adelante. Voy a estar siempre a tu lado. Haz las cosas bien, sé serio y piensa siempre en los demás. Eso es lo único que te pido", aconsejó su madre en el mensaje.