"Son las ocho y las 7 en canarias; viva España y viva la libertad", ha comenzado Carlos Cuesta su primer editorial de La Noche de Cuesta de esRadio haciendo referencia a los diferentes cuestiones que han preocupado a los españoles durante el verano. Así, Cuesta ha recordado los diferentes delitos que presuntamente han cometido varios inmigrantes ilegales en los últimos días que han reabierto el debate de la inmigración irregular.

De hecho, como ha recordado el presentador de La Noche de Cuesta, un inmigrante ilegal ha tenido que ser expulsado tras quemar a una menor en Canarias y otro ha sido arrestado por violar presuntamente a una chica de 14 años cerca del centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Hortaleza en Madrid. Este hecho ha sido aprovechado por la izquierda para tachar de racistas a aquellos que reabran el debate de la inmigración y sobre los centros de menas.

"Preocuparse por que las niñas no sean violadas es imperdonable para la cultura woke", ha explicado Cuesta en el editorial tras recalcar que aquel que habla de la inmigración irregular –que no de la regular y ordenada— es considerada por la izquierda como "una persona al otro lado del muro, un pedazo de racista".



Pablo Iglesias dictó la norma

Así, ha recordado que fueron el exlíder de Podemos Pablo Iglesias y el secretario general de PCE, Enrique Santiago, los que presionaron al Ejecutivo para que no hubiese control de la inmigración y que esta fuese regulada por ONGs que cobran por ello. Algo que ha traído un ascenso de los delitos graves, mientras que el Gobierno se escuda en que la totalidad de los delitos ha descendido por la bajada de delitos menores.

En este sentido, Cuesta ha desglosado las cifras, que muestran como, a pesar de que existe un leve descenso del 2,7% en los delitos totales entre 2018 y 2024; los homicidios dolosos o asesinatos han subido casi un 13%, habiendo sufrido un ascenso de más de un 5% desde 2023 a 2024. En 2023 estos delitos fueron llevados a cabo en un 21,9% de las ocasiones por inmigrantes irregulares; una cifra que podría parecer no tan elevada, pero que lo es si se tiene en cuenta que los extranjeros suponen entre el 12 y el 14% de la población que reside en España, contando tanto a regulares como a irregulares.

Por ello, aunque los datos hablan por sí solos, el Gobierno se encuentra a señalando como racista "a cualquier persona que pida más protección, que pida un control de la inmigración, la lucha contra las mafias o una mayor dotación a la policía local". Un señalamiento que realizan los dirigente socialistas desde su atalaya, ya que ellos no viven cerca de un centro de menores ni se han interesado en hablar con las víctimas.



"Todos somos de ultraderecha"

"Todos somos ultraderecha si le damos importancia a este tema, la que tiene, somos todos ultraderecha, si desglosamos los datos", ha ironizado Cuesta sobre el argumento del Gobierno para aquellos que quieran debatir sobre las políticas de inmigración que ha llevado a cabo el Ejecutivo presidido por el líder del PSOE, Pedro Sánchez. En este marco, Cuesta ya ha augurado que, al tratar el tema, el programa que dirige "ya figura como el racista mayor del reino"; algo que, según ha dicho, le importa "un soberano comino y un soberano pimiento".

En otro orden de cosas, Cuesta también ha analizado la gestión del Gobierno de los incendios que han arrasado cientos de miles de hectáreas en todo el territorio nacional en las últimas semanas y el "megaplan" de Sánchez para prevenir los incendios: "Una nueva agencia climática". "Parece que la única medida real es votarle a él", ha espetado.

Además, ha avanzado que Libertad Digital desvelará este martes una nueva investigación periodística que demuestra que la fontanera Leire Díez tenía acceso directo "al número uno de Gobierno", es decir, a Sánchez.