Illa manda callar a Ayuso

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha abierto guerra directa este lunes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo a aquellas "personas que acuden al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo a poner recursos" contra la financiación singular para Cataluña y la condonación de la deuda "que se callen". "Lo digo por quién sea; también por ella", ha respondido el líder del PSC al ser interrogado por si sus palabras iban dirigidas a Ayuso.

"Que se callen; ya estoy cansado", ha espetado el secretario general de los socialistas catalanes en una entrevista a Catalunya Ràdio y TV3 al respecto de las críticas que ha sufrido por parte de dirigentes autonómicos de otras comunidades, en especial del PP. Así, Illa ha afirmado que "Cataluña siempre ha sido solidaria" antes de aseverar que la que "tiene privilegios" es la comunidad de Madrid por ser la capital de España; algo que, para Illa, es una "singularidad".

Por ello, ha pedido a Ayuso que no le dé lecciones acusándola de hipócrita al entender que rechazar la financiación singular para Cataluña y después practicar "egoísmo fiscal –realizar una política de bajada de impuestos—". En este sentido, ha calificado el modelo fiscal como "esto de ir bajando impuestos, bajando impuestos, bajando impuestos, pero pedir más recursos, más recursos y más recursos".

El líder de los socialistas catalanes ya lanzó el tema a debate a principios del pasado mes de agosto cuando acusó a la Comunidad de Madrid de "dumping fiscal"; cuando, en realidad, la autonomía presidida por Ayuso es la que más aporta a la caja común de las comunidades. De hecho, el Gobierno de la líder de los populares madrileños aclaró que la contribución de la región significaba "el 70% de la caja común".

Un "ataque sin pudor"

En este contexto, Ayuso ha respondido a Illa aseverando que el presidente de la Generalidad catalana ha pasado "al ataque sin pudor y sin ética" en un mensaje difundido en la red social X. Una afirmación tras la que se ha cuestionado cómo va a defender "la izquierda en Madrid y en toda España los privilegios para Cataluña".

Asimismo, ha calificado de "vergonzosa" la reunión que Illa va a realizar con el líder de Junts, Carles Puigdemont, con el objetivo de negociar los apoyos de la formación separatista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, donde el secretario general del PSOE tiene los apoyos justos para no perder el puesto en La Moncloa.