Marlaska dice que el Gobierno lo hizo todo bien con los incendios y el PP exige dimisiones por el "fracaso operativo"

Los incendios que han desolado España durante este verano siguen siendo motivo de disputa política entre el Gobierno y los principales partidos de la oposición. La primera contienda se produjo, durante los peores días de los incendios, a través de los medios de comunicación. De ahí, saltó a finales de agosto al Senado. Y este jueves se ha vivido una nueva contienda en el Congreso de los Diputados.

El escenario ha sido la comisión de Interior, en la que ha comparecido el máximo responsable de este departamento, Fernando Grande-Marlaska, quien ha vuelto a cerrar filas respecto a la actuación que durante esos días tuvo el Ejecutivo central. Primero, ha remarcado que las principales competencias correspondías a las comunidades autónomas. Después, ha calificado de "eficaz" y "contundente" la respuesta de su Gobierno a las solicitudes de apoyo regionales.

"Pese a algunas manifestaciones interesadas y partidistas impulsadas desde el PP, durante estas semanas todos hemos trabajado buscando la cooperación y la lealtad institucional, con un objetivo común: apagar todos y cada uno de los incendios de la manera más rápida posible", ha indicado, tras lo que ha asegurado que "queda trabajo por hacer en todos los niveles, estatal, autonómico y local para afrontar el presente y el futuro de las catástrofes".

El ministro ha apostado también por tomar nuevas medidas, como la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, que "potencie y garantice" el buen funcionamiento del sistema, o por "aumentar los medios técnicos y humanos destinados a la prevención, anticipación y respuesta a eventos climáticos extremos, mejorando su estabilidad, formación, equipamiento y condiciones laborales promover una cultura de la prevención y la reacción".

Una visión totalmente opuesta a la que ha mantenido el PP. Su portavoz en la comisión, Ana Vázquez, ha acusado al Ejecutivo de racanear con la ayuda técnica facilitada a las comunidades autónomas y ha calificado lo vivido durante este verano con los incendios que han abrasado media España como un "fracaso político" y un "fracaso operativo". "España estaba en llamas y ustedes estaban en chancas", le ha dicho al ministro.

En esta línea, ha censurado que se hayan reído de las ayudas solicitadas por las comunidades autónomas y le ha expuesto que, si no sabe que por cada cuatro aeronaves en un incendio se necesita un controlador aéreo, y que por eso se pidieron controladores militares, deberían dimitir tanto él como la ministra de Defensa, Margarita Robles. También le ha pedido al ministro que destituya de inmediato a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Por último, ha recordado a Marlaska que los incendios no pueden circunscribirse únicamente al cambio climático, como insisten una y otra vez tanto el presidente del Ejecutivo central como buena parte de sus ministros, como demuestra el hecho de que las Fuerzas de Seguridad del Estado hayan detenido a 61 personas e imputado delitos a otras 148 por haber provocado los incendios de este verano.

Tampoco ha gustado la intervención de Marlaska al portavoz de Vox en la comisión de Interior, Ignacio Gil Lázaro. Ha calificado la actuación del Gobierno en apoyo a las comunidades autónomas como "tardía" y "a rastras de los acontecimientos", con "Sánchez impasible siguiendo de vacaciones en La Mareta" y "su directora general de Protección Civil haciendo declaraciones inaceptables".

Tras esto, ha avanzado que su formación política "está estudiando las acciones judiciales correspondientes para iniciar una macrocausa que investigue las responsabilidades políticas y criminales de los incendios que han asolado España este verano" y ha advertido al Gobierno de que para prevenir futuros incendios "hay que escuchar a la gente del campo, porque ellos tienen razón".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.