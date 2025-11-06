Mordaz mensaje de Peinado a Sánchez: "Puede cambiar de opinión en cualquier momento"

De qué se acusa a Begoña Gómez

La mujer del presidente consiguió una cátedra sin tener siquiera título universitario y tras llamar a La Moncloa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Para solucionar ese problema le completó el máster y la cátedra un empresario, Juan Carlos Barrabés, que recibió dos cartas de recomendación para concursos públicos firmadas por la misma mujer del presidente. Acto seguido, una de las empresas de Barrabés, Innova Next, multiplicó por 141 sus ingresos por concursos públicos.

Un cargo dependiente de la Presidencia de su marido, Cristina Álvarez, se dedicó a hacer gestiones de los negocios de Begoña Gómez. Es más, pidió dinero desde Presidencia para patrocinios de la mujer del presidente. La asesora es amiga suya y la metió en Presidencia como directora de Programa de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de su marido. Begoña Gómez dijo que el contacto de su asesora autoasignada con la Complutense fueron contados favores excepcionales. Y hubo más de 230 mails. Un amigo personal del presidente, David Sanza, se sumó a las peticiones de dinero para los negocios de Begoña Gómez.

El propio Sánchez envió agradecimientos a los pagadores de su mujer con el texto "tomo conocimiento" de su apoyo y "agradeceré su sensibilidad". Uno de ellos, la Organización Mundial de Turismo, recibió una sede gratis de manos de Sánchez justo cuando impulsó los negocios de su mujer. La OMT se llevó de viajes de negocios a la mujer de Sánchez y le buscó contratos con ministros de países africanos subvencionados por Sánchez.

Sánchez promovió el rescate a una aerolínea (Air Europa) tras verse su mujer con ellos. El rescate se ralentizó en agosto, con la administración a medio gas como todos los años. Pero Javier Hidalgo, responsable de Air Europa, llamó a Begoña Gómez y en cinco días Sánchez confirmó a José Luis Ábalos la ayuda. Sánchez presidió personalmente el consejo de ministros que autorizó ese rescate, pese a las vinculaciones con su mujer, y lo hizo tras elevarse la cifra de la ayuda desde los 400 millones de euros iniciales hasta los 475 millones finales. Esa aerolínea creó una filial, Wakalua, y patrocinó desde ella gastos de los negocios de Begoña Gómez.

La misma mujer del presidente tuvo reuniones con cargos del Gobierno para hacer negocios con las subvenciones de la España vaciada que da el Gobierno de su marido. Tuvo esas reuniones con una vicepresidenta de su marido, Teresa Ribera, que, acto seguido, fue premiada como vicepresidenta de la UE. Tras negociar subvenciones de Teresa Ribera, Begoña Gómez entró en un entramado societario (El Hueco) con ramificaciones en República Dominicana.

Begoña Gómez montó una sociedad con la que asesoraba para conseguir los fondos de la UE que tramitaba el Gobierno de su marido. La mujer del presidente se hizo con un software gratis elaborado por empresas dependientes de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras abrirse la causa judicial, patrocinadores y universidades cerraron el máster y la cátedra de Begoña Gómez a toda prisa por falta de alumnos.