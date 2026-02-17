Un AVE se para en Adamuz tras engancharse con la catenaria

Un AVE ha quedado detenido en el término municipal de Adamuz (Córdoba) tras sufrir un enganchón con la catenaria, según la información facilitada por las compañías implicadas. El convoy, que cubría el trayecto entre Sevilla y Madrid, se encontraba con pasajeros a bordo en el momento del incidente, según informan desde Diario de Sevilla.

El suceso vuelve a afectar al tramo de Adamuz de la línea de alta velocidad que conecta la capital andaluza con Madrid, una infraestructura utilizada por varios operadores ferroviarios.

Un enganchón con la catenaria

El incidente se ha producido cuando el tren ha quedado inmovilizado en plena vía tras engancharse con la catenaria, el sistema de cableado aéreo que suministra energía eléctrica a los convoyes. Como consecuencia, el AVE ha permanecido parado en la línea, lo que ha condicionado la circulación en este punto del trazado. La afectación no se limita al servicio de Renfe directamente implicado en el suceso.

De acuerdo con lo confirmado por Iryo, los trenes que circulan por este punto, independientemente del operador, deben sortear la presencia del AVE detenido en la vía. Esto implica que el incidente repercute en un tramo compartido por distintas compañías ferroviarias que operan en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid.

Recorrido de Sevilla a Madrid

El suceso se ha producido el mismo día en el que se han reanudado las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Andalucía después del accidente ocurrido el pasado 18 de enero. En estos momentos, ni Renfe ni Adif se han pronunciado sobre lo ocurrido.

El tren afectado comenzó su trayecto a primera hora desde Sevilla con destino a la capital española. A este incidente se suma la reducción en la velocidad impuesta en ese tramo. La limitación se produce por seguridad tras la reconstrucción del tramo y también por esta incidencia con la catenaria.