El PP anunció este lunes la creación de una nueva comisión de investigación en el Senado, esta vez para indagar en "la gestión directiva, financiera y patrimonial" de la Radiotelevisión Española (RTVE).

"Será el primer paso para rescatar y regenerar la radiotelevisión pública porque el dinero de los españoles no está para hacer una televisión al servicio de Sánchez, está para hacer una radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos", anunció la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, en una rueda de prensa.

García avanzó que quienes "tendrán que rendir cuentas y asumir su responsabilidad" serán quienes hayan "dilapidado fondos públicos", "falseado cuentas" o "manipulado oposiciones", deslizando así que no citarán a ningún periodista.

En este sentido, puso el foco en su presidente, José Pablo López, como uno de los responsables de que RTVE "haya dejado de ser la televisión al servicio de todos para ser Telepedro", así como "de la ocultación y en su caso minimización de la información acerca de las muchas causas de corrupción que le llegan a Sánchez hasta el cuello".

"Han convertido la radiotelevisión pública en una maquinaria de control. Se purga a las voces independientes, se hacen listas negras de colaboradores y se difunden bulos gravísimos, incluso contra la Guardia Civil. Y bajo el disfraz del infoentretenimiento, la dirección de TVE esquiva la ley y externaliza contenidos informativos", añadió.

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la DANA, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.