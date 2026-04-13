Un inspector declara que en la operación Kitchen se referían a Rajoy como "el asturiano"

El inspector jefe responsable del ámbito policial de la operación Kitchen ha señalado que el comisario José Manuel Villarejo se refería en sus anotaciones y grabaciones al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como "el asturiano" y "el barbas".

Este lunes han comenzado las declaraciones del juicio de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional con la testifical de dos agentes de policía que participaron en la tarea de recabar pruebas de la causa. La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente.

Sobre la entrada y registro en el estudio de Bárcenas el inspector ha explicado que estaban motivadas porque lo consideraban un "punto de interés claro", según se desprende de los audios de Villarejo. "La hipótesis que manejaban es que allí se guardaba un pendrive con dos conversaciones", explica el agente. "Ahí guardaría el señor Bárcenas documentación de interés para el proyecto Kitchen", añade.

El inspector ha explicado que tanto Bárcenas como su familia fueron vigilados "con mucha intensidad" entre 2013 y principios de 2014 por la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que entonces dirigía el comisario Enrique García Castaño.

El agente ha precisado que era "un trabajo de vigilancias ordinario" y ha especificado que estos seguimientos se realizaron "en buena medida" en el estudio que poseía Bárcenas en Madrid.

Este policía ha explicado en sede judicial que se dio cuenta de que se estaban realizando estos seguimientos porque se encontró en el lugar de los hechos con un coche con una matrícula que le era conocida porque él mismo lo había usado en alguna ocasión. El agente ha explicado que el vehículo había sido repostado por una funcionaria que, al tomarle declaración, le explicó que se le había encargado hacer unas gestiones "muy puntuales".

El "asturiano" y el "barbas"

Durante la intervención del inspector jefe este ha sido preguntado por quién era la persona que aparecía referenciada en un informe del año 2018 como "el asturiano". El agente de policía ha señalado que este era el apodo con el que el comisario Villarejo se refería al expresidente del Gobierno. De igual manera también ha hecho referencia a que se referían también a Rajoy como "el barbas".

No obstante, sobre este supuesto apodo de Rajoy ha señalado que "en ese informe no se es del todo taxativo" porque es algo que "no se puede afirmar a la ligera". Sin embargo, a continuación ha añadido que el indicio más claro es de una conversación del año 2017 en la que Villarejo le pide al abogado Javier Iglesias que transmita presión "al asturiano".

Captación del chófer de Bárcenas

El inspector también ha explicado que en el año 2013 Enrique García Castaño realizó un primer intento de captación del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, quien también figura como acusado en este juicio.

El agente ha explicado que en los audios intervenidos a Villarejo se muestran las reticencias que este mostró por lo que a partir de ese momento el segundo intento de captación lo realizó el propio Villarejo.

Además, el inspector ha detallado que durante los registros que se llevaron sobre las propiedades de Villarejo se encontraron recibís de los pagos reservados que se hicieron al chófer de la familia Bárcenas.

El inspector de policía también ha mencionado que después de recabar pruebas en los registros de las propiedades de Villarejo también se incorporaron a la causa en el año 2022 tres audios entregados por el empresario Javier Pérez Dolset.

Debido a que no forman parte de sus propias fuentes los agentes realizaron comprobaciones y observaron que se trataba de audios publicados en fuentes abiertas y que coincidían con los datos recabados en el procedimiento. Según el agente en estos audios también se refleja el asunto de los pagos al chófer de Bárcenas.