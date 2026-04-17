Montero irrita a los colectivos con discapacidad intelectual llamándolos "enfermos mentales"

La exvicepresidenta y candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, ha generado una polémica tras unas declaraciones en las que se ha referido de forma incorrecta a un colectivo vulnerable y ha confundido el nombre de la entidad que había visitado.

Durante un acto de campaña, Montero ha asegurado haber visitado "ADAPI" y ha afirmado que "las personas con enfermedad mental" necesitan el apoyo del conjunto de la sociedad", situándolas como "los privilegiados" y "los favoritos" de sus políticas. Sin embargo, la realidad es que la candidata acudió a ADIPA Antequera, una entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual, no con personas con enfermedad mental.

La confusión no se limita únicamente al nombre de la asociación sino también a la denominación del colectivo. Desde la propia entidad y distintos representantes sociales se ha subrayado que no son personas con enfermedad mental, sino personas con discapacidad intelectual, una diferencia fundamental tanto en el ámbito sanitario como en el social.

Señora @mjmonteroc, ayer no visitó usted ADAPI, estuvo en @ADIPA_ANTEQUERA y sus usuarios no son personas con enfermedad mental, son personas con diversidad funcional. Una cosa es venir sin enterarse de nada y otra, faltar el respeto a quienes dice apoyar. ¡ Vaya paripé ! pic.twitter.com/EOV9Qw5QYB — Manolo Barón 🇪🇸 (@manolo_baron) April 16, 2026

El error ha sido especialmente criticado por considerarse una falta de rigor y sensibilidad, al usar una terminología considerada inadecuada por el propio colectivo, que lleva intentando décadas que se les nombre de la manera adecuada.

Cómo debe denominarse correctamente al colectivo

Las organizaciones representativas, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, insisten en que la forma correcta de referirse a este grupo es "personas con discapacidad". Este término está reconocido legalmente en España desde 2007 y respaldado internacionalmente por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006.

El uso de otras expresiones como "diversidad funcional", "capacidades diferentes" o incluso "discapacitados" es rechazado por gran parte del sector, al considerarlas fórmulas eufemísticas, imprecisas o incluso contrarias a un enfoque basado en derechos.

El episodio se produce en un momento clave, con la dirigente socialista intentando reforzar su perfil como candidata en Andalucía. Sin embargo, los últimos sondeos auguran un batacazo para la socialista y una casi mayoría absoluta para Juanma Moreno, el actual presidente de la Junta y el candidato del Partido Popular.