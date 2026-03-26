María Jesús Montero se despide del Congreso reinventando un refrán: "Ladran, pues cabalgamos"

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha protagonizado este jueves un nuevo lapsus lingüístico en el Congreso de los Diputados al cerrar su intervención con una versión modificada de un conocido refrán: "Ladran, pues cabalgamos".

La fórmula más extendida en el uso popular es "Ladran, luego cabalgamos". Se trata de una expresión que transmite la idea de que las críticas o ataques son, en realidad, una señal de que se avanza o se está generando impacto. Es decir, si hay reacción, es porque la acción incomoda o tiene relevancia.

Un refrán con historia difusa

Aunque habitualmente se atribuye a Don Quijote de la Mancha, lo cierto es que esta frase no aparece en la obra de Miguel de Cervantes. Los especialistas coinciden en que se trata de una atribución errónea que se ha consolidado con el tiempo.

Algunas investigaciones sitúan su posible origen en un poema del autor alemán Johann Wolfgang von Goethe, publicado en 1808, donde aparece una idea similar asociada a los ladridos de los perros como señal de avance. Posteriormente, el poeta nicaragüense Rubén Darío habría contribuido a popularizar la expresión en el ámbito hispano, incorporando variaciones que podrían haber dado lugar a la asociación con Sancho Panza.

Con el tiempo, la frase ha adoptado distintas formas —"Ladran, señal que cabalgamos", "Ladran, luego cabalgamos"— manteniendo siempre el mismo significado de fondo.

Un recurso recurrente en política

No es la primera vez que esta expresión aparece en el discurso político reciente. Hace unos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó una versión ampliada —"Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos"— para responder a las críticas del fundador de Telegram, Pavel Durov, en el contexto del debate sobre la regulación de redes sociales.

Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2026

Aquel intercambio derivó en una respuesta institucional de Moncloa, que defendió la necesidad de regular estas plataformas para proteger a los menores. En esa misma línea se pronunciaron otros miembros del Ejecutivo, como el ministro Óscar Puente y la vicepresidenta Yolanda Díaz.