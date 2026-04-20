Rosana Laviada y Silvia Riveiro analizan con Federico Jiménez Losantos las Noticias de las 7 en Es la Mañana de Federico la contraposición política del fin de semana.

Petro frente a Corina. La España que unos anhelan y la que otros combaten

Madrid y Barcelona han centrado la información política del fin de semana; mientras Pedro Sánchez acogía en la ciudad Condal a buena parte de los dirigentes izquierdistas de América, en Madrid, las autoridades regionales y locales recibían a María Corina Machado con todos los honores.

El presidente del Gobierno se erigía como el líder de la izquierda más radical junto a Petro, Sheinbaum y Lula que reclaman respeto a la soberanía de Cuba y anuncian un envío de ayuda a la isla. Mientras tanto, la líder venezolana reunía a centenares de miles de compatriotas en Sol. Sobre su rechazo a reunirse con Pedro Sánchez dice María Corina que el acto de Barcelona es la prueba de que el encuentro no es conveniente.

🔴 María Corina Machado asegura que cuando Venezuela sea libre le entregará la llave a Isabel Díaz Ayuso en agradecimiento a su ayuda al pueblo venezolano. pic.twitter.com/bzzyyQtNj3 — Libertad Digital (@libertaddigital) April 18, 2026

María Jesús Montero en el Senado

María Jesús Montero comparece, desde las once, en el Senado en la comisión sobre las irregularidades en la SEPI. En la Cámara Alta también veremos, esta semana, a Javier Hidalgo que acude para responder a las preguntas de los senadores sobre el rescate de Air Europa, Hidalgo pasará antes por el Supremo en el marco del juicio por el caso Ábalos. Tal y como publica El Mundo, la SEPI perdona a Plus Ultra la devolución de los 53 millones del rescate a la compañía. Un artículo del acuerdo firmado obliga a la amortización inmediata si los accionistas salen de la compañía como ha sucedido.

Mientras tanto, la exministra arrancaba la campaña electoral en Andalucía junto a Pedro Sánchez. María Jesús Montero denuncia el desmantelamiento de lo público por parte del PP de Moreno quien, en compañía de Feijóo pedía explicaciones al Gobierno sobre el choque de trenes en Adamuz. ABC publica una encuesta que vuelve a dar a los populares la mayoría absoluta alcanzando los 58 diputados frente a los 28 del PSOE. VOX se quedaría con 14 representantes.

Y las izquierdas

Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Mónica García respaldan a Antonio Maíllo. Los ministros respaldan al candidato de Izquierda Unida en las elecciones andaluzas donde el movimiento Sumar, los Comunes y Más Madrid se unen frente a Podemos. Todos ellos defienden su papel en el Gobierno de Sánchez.