Aldama se viste de luces y banderillea a Sánchez

Víctor de Aldama ha llegado este miércoles al Tribunal Supremo bien enjutado en su traje. Con una cruz en la solapa, como el que se tira al ruedo con una estampita de su Cristo en la montera. Ha explicado a los periodistas agolpados a las puertas de la sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta que la cruz era un regalo de una amiga que también le arregla los zapatos. Algo así como que había prometido que se la devolvería cuando terminase su periplo judicial y quedase libre. Como los toreros que prometen las morillas o las esclavinas del capote a su amada para que las cuelguen encima de la chimenea cuando cesen sus tardes jugándose la vida sobre el albero. Aldama se ha sentado en el banquillo como lo hiciera Morante en la silla de La Maestranza. Esperando venir al toro para clavarle las banderillas. Dispuesto a morir. Y, sobre todo, dispuesto a dar espectáculo.

"Koldo me dijo que les ayudara con las obras públicas para la financiación del partido". Primera banderilla. Directa a los sobres. A la supuesta financiación irregular. A las cuentas del sanchismo. "Son ellos los que me dicen lo de la obra pública y de la financiación del partido". Vamos, un mandado. Y pagando, o recogiendo dinero de terceros: "Empiezo a hacer entregas de dinero en efectivo en el Ministerio y en la casa de Ábalos en el Viso. Telita. "Sánchez estaba obsesionado con la Internacional Socialista". "Necesitaba financiación". Sánchez, el presidente, sí ese. Le llamó, dice, a un mitin del PSOE y lo conoció en la zona VIP . "Me dice ‘gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y te lo agradezco’". ¿Todo?. Todo. Y, pues eso, manos a la obra, nunca mejor dicho, a sacar financiación. ¿Qué os parece Venezuela? Es bonita, me han dicho. Pues a por ello. Vamos con Guaidó. Ah, no. Que estamos cabreando a Zapatero. Pues con Maduro.

"A Koldo le cogían el teléfono ministros y asesores no porque fuese asesor de Ábalos, sino porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez". A por "el 1 de la organización criminal". Le ofrecieron un complejo urbanístico de la SEPI en Madrid. 250 millones que plantó el tipo. "Begoña Gómez dijo que quería Campo de Velázquez para ella y nosotros tenemos que retirar la oferta que hicimos en la SEPI". Banderilla a la consorte.

¿Y por qué querría Montero informar a Ábalos de que ponía a la venta patrimonio público? "En palabras de Koldo, a la ministra se le hacía el coño agua cuando hablaba con el ministro". Joder ¿Y cómo compensaron a Aldama? "Montero trasladó una orden clara a través de Carlos Moreno de que se me tiene que ayudar". ¿Cómo le ayudaron? "Desaparecimos de las listas de morosidad de Hacienda". Éramos pocos y parió la abuela. Hablando de situaciones extrañas. "—El Delcygate— se organiza con autorización de Interior y Exteriores". "Delcy me dice que tiene una sanción internacional. Y le dije que lo sabíamos". "Organizamos una cena y pagamos el catering para Sánchez, Montero, Grande-Marlaska, Albares, Ábalos, Koldo, algunos empresarios y yo". Pues ya estaría.

Muchos titulares. Algunos jocosos y divertidos que han provocado las risas de los periodistas que no paraban de darle a la tecla en la biblioteca centenaria del Alto Tribunal. Otros más serios y preocupantes. Acusadores. Punzantes. Clavándose en el lomo del Partido Socialista. Buscando cortar orejas y hasta el rabo. Al final, la conclusión es que todos ellos, según Aldama, son provocados porque el PSOE y la Internacional Socialista, es decir el imperio sanchista donde nunca se acepta la dimisión –ya me imagino a "Pedro", como le decía Koldo; solemne, diciendo aquello de "el socialismo soy yo"— necesitaba financiación. El partido que echó a MR porque su formación política había financiado su sede –que por cierto se ve desde la ventana del Supremo– de forma fraudulenta. Esos mismos, pidiendo por las esquinas que les metieran pasta en el bolsillo. Todo, eso sí, según Aldama, que es banderillero con gallardía de torero. Pero sin espada. Y sin estoque.