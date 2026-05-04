Bolaños demanda a Aldama y le exige 70.000 euros por "daños y perjuicios"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha decidido llevar a los tribunales al empresario Víctor de Aldama, al que acusa de haber atentado contra su honor mediante declaraciones públicas que considera realizadas "sin ninguna prueba ni fundamento".

Según ha confirmado Europa Press, la demanda fue presentada el pasado viernes ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid. La iniciativa judicial se produce después de que Aldama, señalado como presunto intermediario en el denominado caso Koldo, asegurara en distintos medios y redes sociales que el ministro le habría contactado con el objetivo de sobornarle y "comprar su silencio", una afirmación que Bolaños califica de falsa.

Demanda por vulneración del honor

El movimiento del ministro llega además tras la reciente declaración del empresario en el Tribunal Supremo, en el marco del llamado caso mascarillas, donde Aldama apuntó hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que situó como "el uno" en una organización criminal con jerarquías, sin implicar en ese testimonio directamente a Bolaños.

En el escrito presentado ante el juzgado, el titular de Justicia sostiene que las acusaciones vertidas por Aldama obedecen a "un evidente fin espurio" con el propósito de involucrarle en hechos "con los que no guarda relación alguna". Asimismo, subraya que jamás ha mantenido conversación ni vínculo personal alguno con el empresario ni con su responsable de comunicación.

Reclamación económica

Como único soporte de sus afirmaciones, añade Bolaños, el demandado se limita a exhibir una imagen tomada en un evento social —una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos—, lo que, a juicio del ministro, carece de valor probatorio.

En su demanda, Bolaños solicita que se obligue a Aldama a cesar de inmediato en este tipo de manifestaciones en cualquier canal, ya sea en medios de comunicación o plataformas digitales. Además, reclama que el fallo judicial sea difundido públicamente, en especial a través de la red social X, y exige una indemnización de 70.000 euros "en concepto de daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen".