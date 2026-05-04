Jueces cargan contra las múltiples incidencias del sistema de Bolaños: "No podemos trabajar"

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha cargado este lunes contra los constantes fallos e incidencias de la informatización de los Juzgados de Instancia a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El ministro ha comenzado una modernización de los juzgados con nuevas herramientas tecnológicas que comenzó a principios de este año. Fuentes jurídicas ya aseguraban a Libertad Digital que, a pocos días de la implantación del nuevo sistema, no tenían ninguna directriz sobre cómo usarlo.

"Estas incidencias vienen impidiendo o dificultando el normal y adecuado desarrollo de la actividad jurisdiccional que, desde la total implantación del sistema de expediente electrónico, requiere necesariamente del buen funcionamiento de estas herramientas para el trabajo diario", explica el comunicado de la asociación judicial.

Por ello, los jueces han recriminado a Bolaños que, ante los constantes parones que han sucedido en días como este lunes, "o bien no han podido trabajar, o no han podido trabajar adecuadamente hoy hasta las 12:30 horas".

"Visto lo anterior, y ante la gravedad de los hechos, esta Asociación solicita que se impulsen las medidas técnicas oportunas y las inversiones procedentes para que estas incidencias y caídas no se vuelvan a producir en un servicio tan sensible como es la Administración de Justicia", recalca el comunicado.

Estos problemas vienen sucediendo desde principios del presente año y, cada vez, son más habituales: "Se vienen produciendo cortes y caídas generalizadas en los sistemas y aplicaciones informáticas que gestiona el Ministerio de Justicia, tales como el visor HORUS, el PORTAFIRMAS, Punto Neutro Judicial, REAJ o SIRAJ, entre otros".

No es el primer aviso

De hecho, este lunes se ha dado un gran apagón de los sistemas informáticos implantados en los juzgados impidiendo el correcto funcionamiento de la Justicia. Esta preocupación ya fue trasladada por la portavoz de la asociación en su reunión de finales del pasado mes de marzo.

En el marco de la Ley de Eficiencia –que pretende modernizar los Juzgados de Instancia de todo el país mediante herramientas tecnológicas—, Ortega trasladó a Bolaños que existe "una gran preocupación" por cómo se está llevando a cabo. Se comenzó a implantar en febrero de este año y en cada provincia se está haciendo de forma distinta. La juez ya advertía al titular de Justicia que las herramientas eran "muy mejorables" y que están generando numerosos problemas.