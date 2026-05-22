El enésimo escándalo de corrupción que rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha centrado en el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero quien en los últimos años ha sido uno de los hombres más cercanos al actual inquilino de La Moncloa. La imputación de Zapatero ha dado un vuelco a la actualidad política y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la ha analizado desde Zaragoza en el programa especial de Es la Mañana de Federico.

En esRadio Jorge Azcón ha destacado que "habitualmente en la vida las cosas suelen tener una explicación. Y esas explicaciones son lógicas, normales y comprensibles" y ha recordado que "cuando había un caso de corrupción los partidos lo quitaban de la militancia y le inhabilitaban", algo que no ha ocurrido con José Luis Rodríguez Zapatero. Azcón ha apuntado que "hoy sin embargo vemos al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados y a todos los socialistas en las CCAA haciendo una defensa férrea de Zapatero. Todos". En el plano local se ha preguntado: "¿Dónde está la izquierda en Aragón, el PSOE, la Chunta, Teruel Existe, opinando de este escándalo de corrupción?".

En este sentido, Jorge Azcón ha señalado que "cuando todo el PSOE y toda la izquierda está defendiendo un caso de corrupción tan evidente como el de Zapatero es que no es Zapatero, es Sánchez". El presidente de Aragón ha dicho que "es evidente, no están defendiendo a Zapatero, se están defendiendo a ellos". Por eso, el líder del PP en la región ha añadido: "Estoy absolutamente convencido de que Sánchez forma parte de esa trama. Porque si no forma parte de esa trama, es incomprensible que habiendo leído el auto defienda de la manera que está defendiendo el caso de corrupción" de Zapatero.

Azcón ha asegurado que "como los icebergs estamos viendo la parte de arriba" y que está "convencido de que los millones de euros del caso hidrocarburos no van a tener nada que ver" sino que será algo más. Ha reiterado que "todo el PSOE está defendiendo de una forma ferviente" y ha recordado que "ya hemos visto como aplaudían a Ábalos, a Cerdán y ala mujer del presidente del Gobierno".

"Allá ellos"

El presidente de Aragón ha recordado cómo los socialistas "aplaudieron a Cerdán, a Ábalos, a la mujer del presidente…, es verdad, eso no es nuevo", y que, una vez leído el auto del juez Calama, cualquiera piensa no ya que nos hayan tomado "por idiotas: nos han tomado por gilipollas".

Azcón ha comentado el oscuro panorama al que se enfrentan los alcaldes socialistas en las municipales del 23 de mayo de 2027: "Si, efectivamente, Sánchez está dispuesto a sacrificar no sólo a su partido, sino a los alcaldes socialistas, allá ellos". En opinión del barón popular, esto "vuelve a reflejar al personaje": "Una vez más, es incomprensible que todos esos que trabajan para que él siga siendo presidente, sigan defendiendo lo mismo que él defiende".

Automoción y tecnológicas

El presidente regional ha destacado el "trabajo muy importante" realizado "en dos sectores especialmente: el de la automoción y el de las infraestructuras tecnológicas". Mientras "la industria de la automoción en Europa está cerrando fábricas", como la fábrica de Audi de Bruselas, que cerró hace unas semanas y mandó a 4.000 trabajadores a la calle, en la región destacan Stellantis o la fábrica de coches de Figueruelas, que generan miles de puestos de trabajo.

Azcón ha incidido en el debate que hay con la energía, que "es el del crecimiento de la economía". El líder del ejecutivo autonómico ha recordado que "Aragón es la tercera comunidad con mayor inversión extranjera": "Ha crecido más de un 250% la invasión extranjera, por encima del País Vasco, de Andalucía y de la Comunidad Valenciana". Sin embargo, Azcón es pesimista: "Si estamos hablando de Almaraz, ¿cómo vamos a hablar de nuevos modelos de energía que van a cambiar el mundo?".

Además, ha criticado la política migratoria del Gobierno central: "Me preocupa que haya personas que en la izquierda quieran incorporar al censo –a los llamados "nietos del exilio"– por razones políticas y no por pensar en el país, sin duda. Pero en la política de inmigración…, ¡si han empezado el proceso de regularización en las cárceles! ¡Si hay gente pendiente de juicio de delitos gravísimos a los que les van a permitir un proceso de regularización!".