El hermanísimo se sienta en el banquillo de los acusados

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el hermano de Sánchez, las cloacas del PSOE y Zapatero.

Comienza el juicio al hermanísimo

Este jueves ha comenzado en Badajoz el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno. La imagen de David Sánchez Pérez-Castejón sentado en el banquillo de los acusados junto al expresidente del PSOE extremeño aparece hoy en todas las portadas excepto en la de El País, que de nuevo se desmarca y coloca en su lugar una fotografía de otro imputado: Jorge Fernández Díaz, el exministro del Interior que estos días es juzgado por el espionaje a Luis Bárcenas. La primera jornada del juicio por el supuesto enchufe de hermanísimo estuvo marcada por el tono exaltado empleado por su abogado, que tuvo que ser reprendido por el presidente del tribunal. La estrategia de Emilio Cortés pasa por esgrimir que su cliente no podía saber que su nombramiento, su ascenso y la contratación de un amigo eran delitos, lo que se conoce como error de prohibición.

El letrado solicitó la nulidad de la investigación por considerarla prospectiva, por vulneración del derecho a la intimidad al haberse analizado infinidad de correos electrónicos, y denunció que nunca en España se ha condenado a nadie por absentismo laboral (David Sánchez ni siquiera sabía dónde estaba su supuesta oficina). La parte más interesante de la primera sesión de este juicio llegó con la intervención de la fiscal Begoña García Borró. Dice El País en portada que "la Fiscalía ve prescrito uno de los delitos de los que se acusa a David Sánchez". Se refiere al más leve de todos, el de aceptación de nombramiento ilegal. Sin embargo, tal y como explica Paco Cobos en LD, "la fiscal dejó vendido a David Sánchez en su intento de anular el juicio". Considera que "no hay duda de la imparcialidad de Biedma", defiende la "legalidad de la investigación", es decir, no la considera prospectiva y tampoco cree que se vulnerasen los derechos de los investigados con la intervención de miles de correos electrónicos.

Las cloacas del PSOE querían torpedear todas las causas

Los integrantes de las cloacas del PSOE, con Santos Cerdán al frente, se valieron de sus contactos con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para atemorizar a los agentes que participaban en las investigaciones de los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a la familia del presidente del Gobierno. Cuentan hoy fuentes del Instituto Armado a El Mundo que González tenía especial interés en manejar a la UCO y que para ello contaba con la ayuda del DAO, Manuel Llamas, y del general de división David Blanes, a quien tomaron declaración sus propios compañeros el miércoles. Estas fuentes consideran que la directora general investigó a agentes "estimulada por los miembros de la organización delictiva" y aseguran que "si el PSOE pudiese, se cargaba la unidad", como hizo con OCON Sur.

Las cloacas se preocupaban de no dejar pruebas de sus movimientos; sin embargo, la torpeza de la fontanera Leire Díez ha permitido a la Justicia encontrar hilos de los que tirar. Así, según el mismo diario, "la UCO logró mensajes clave gracias a la relación íntima de Leire con el exjefe de la SEPI". Ella borraba sus conversaciones con el secretario de organización, Santos Cerdán, pero después las comentaba con Vicente Fernández. Ambos están en contacto desde el año 2019 y, más tarde —se supone que después de ser pareja de María Jesús Montero, hecho que desveló Miguel Ángel Pérez en LD—, comenzaron una relación sentimental. La organización criminal no limitaba sus trabajos a torpedear la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, aunque este fuera su origen. El plan de las cloacas, según La Razón, pasaba también por "ayudar a Ábalos sacudiendo a Zapatero". La estrategia, dicen, surgió el mismo día que el hijo del exministro cargó contra el exlíder del PSOE. Víctor Ábalos dijo que su padre se había convertido en "un obstáculo" y que todo "confluía" en el expresidente. Resulta elocuente el silencio del PSOE. No ha habido respuesta oficial a los registros de esta semana ni querellas contra Cerdán o Leire, lo que alienta la tesis de que, efectivamente, tras ellos había un One, un jefe que lo manejaba todo. Dicen desde Ferraz a ABC que las respuestas llegarán el lunes, tras la ejecutiva del partido. Sí se ha manifestado, en cambio, el PSC tras saberse que el juez Pedraz ha requerido documentación sobre la última campaña en Cataluña. Hoy el diario de Vocento señala que el magistrado "reclama la financiación de Illa ante la sospecha de que hubo guerra sucia pagada contra sus adversarios".

El hermanísimo se sienta en el banquillo de los acusados 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/m2ymLx3f1W — esRadio (@esRadio) May 29, 2026

Novedades también sobre el caso Zapatero

Según The Objective, "la trama de Zapatero señala a seis de sus ministros salpicados por sus negocios en China, Venezuela y África. Son Miguel Sebastián, José Bono, Miguel Ángel Moratinos, José Blanco, Magdalena Álvarez y Beatriz Corredor. Además, Julito Martínez, el supuesto testaferro de Rodríguez Zapatero, ha cambiado de abogado por diferencias irreconciliables con el anterior.

La elegida para asumir la defensa es María Dolores Márquez de Prado, una reputadísima penalista que deberá estudiar el extenso sumario antes de que su cliente comparezca en la Audiencia Nacional por su papel en el caso del expresidente del Gobierno, y decidir la estrategia, que quizás pase por desligarse de ZP y tirar de la manta.

El Gobierno se presenta como víctima

La primera estrategia impulsada desde Ferraz y desde la Moncloa cuando estallaron los casos Ábalos y Cerdán consistía en encapsular la corrupción y, aunque no les funcionó, insisten. Hoy leemos de nuevo un titular en El País que sigue la misma senda: "Las investigaciones sobre los pagos del PSOE apuntan a sus exnúmeros dos". Al considerarla insuficiente, miembros del partido y del Gobierno han regresado al victimismo, presentándose como perjudicados por una campaña para tumbarles. Hablan de guerra sucia, confabulación... una teoría de la conspiración en la que incluyen a partidos, organizaciones, medios de comunicación o jueces a los que acusan de emplear métodos no democráticos para derribar a Sánchez. En las últimas horas lo han hecho Óscar Puente, Óscar López y Salvador Illa, y es previsible que abunde en ello el propio Pedro Sánchez cuando comparezca a finales de junio en el Congreso de los Diputados —obligado en parte por sus propios socios— y después de valorar el último Consejo Europeo.

Una estrategia para que la corrupción pase inadvertida, como el último movimiento de Bolaños que destapa hoy ABC: "El ministro de Justicia presiona al Vaticano para que sea el Papa quien visite a Sánchez en la Moncloa". La diplomacia marca que el Papa únicamente acude a las sedes de los jefes de Estado y no a las de los primeros ministros, y esa es la razón por la que la Santa Sede no ha aceptado las pretensiones del Gobierno y recibirá a Sánchez en la Nunciatura de Madrid; no irá a la Moncloa. En el editorial, denuncian que "la figura del Papa no puede convertirse en un instrumento de rehabilitación política o en un recurso propagandístico al servicio de los intereses coyunturales". En línea con esto, Sánchez se niega a convocar elecciones "para evitar ser imputado", según Ignacio Camacho, que ve más cerca su citación como testigo, una tesis que defiende El Confidencial: no podrá escaparse y será llamado a declarar sobre todo lo que sabía de las cloacas de Ferraz.