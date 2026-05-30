El doble juego del PNV: avisa a Sánchez y ataca al PP, "el ambiente es irrespirable"

La orgía de escándalos socialistas y gubernamentales que afectan (y apuntan) de forma directa a Pedro Sánchez, ha provocado que la respuesta del PNV siga en aumento tras la sentencia pública del pasado jueves: "La legislatura ha llegado a su fin", dijo el presidente de la formación vasca, Aitor Esteban, quien no dudó además en pedir al presidente del Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones de manera anticipada.

Hoy, el mismo mandatario ha mantenido la línea abierta de oratoria para hablar de una legislatura "completamente paralizada", además de denunciar "un ambiente irrespirable". Eso sí, en este punto Esteban decide poner al mismo nivel tanto a socialistas como a populares. A su juicio, "lo que pasa en Madrid es grave". "Es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente, se quiera o no se quiera. El ambiente es irrespirable con todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales. ¿Cómo acabará uno o el otro? No lo sé (en alusión al PSOE y al PP), pero el ambiente es irrespirable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros", ha asegurado.

El líder del PNV, socio clave del Gobierno de Sánchez en el Congreso, ha expresado además su escepticismo sobre la comparecencia del presidente del Ejecutivo, prevista en el Congreso a finales de junio, y ha advertido de que no alberga "muchas esperanzas" en las explicaciones que pueda ofrecer.

Para Esteban, la situación requiere una rendición de cuentas clara, y ha cuestionado el calendario planteado, que podría situar la comparecencia en torno al día 24 y coincidir con la agenda europea. Con este panorama, el dirigente vasco no pierde la ocasión de intentar sacar rédito político cuestionando la postura de los proetarras de Bildu, a los que reprocha no haber solicitado explicaciones sobre las investigaciones judiciales "como si no pasara nada". Según Esteban, la ausencia de esa petición contrasta con la posición de otras formaciones como ERC, BNG o Compromís.

Críticas al PP y acusación de "irresponsabilidad"

Más contundente ha sido, cómo no, en su valoración del Partido Popular, al que ha acusado de actuar de forma "absolutamente irresponsable" en el contexto político actual. El líder peneuvista ha hecho referencia a un acto celebrado por los populares en Bilbao, en el que participaron dirigentes del partido, para denunciar lo que considera una estrategia de confrontación constante contra su formación.

En ese contexto, ha reprochado al PP su alianza con Vox y le ha acusado de contribuir a la polarización política. "Están abriéndole camino y haciendo una fosa entre mitades de la sociedad", ha afirmado, al tiempo que ha criticado los ataques al autogobierno vasco y los constantes enfrentamientos políticos con su partido.

Esteban ha cuestionado además que el PP reclame responsabilidades al PNV mientras, según su visión, mantiene una actitud de confrontación permanente. "¿Esta gente nos pide responsabilidad?", se ha preguntado, en un mensaje dirigido directamente a la dirección popular.

Presume de honestidad

"Hay un valor inexcusable, que es la honestidad, que es la marca del PNV y seguirá siéndolo", ha afirmado Esteban, en un intento desesperado de reforzar la imagen de su formación como actor fiable en un escenario político marcado por la desconfianza y la fragmentación parlamentaria. Lo cierto es que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya les pintó la cara tras la petición del adelanto electoral propuesto por Esteban.

Sus declaraciones llegan en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez depende de complejos equilibrios parlamentarios, en los que el apoyo del PNV resulta determinante para la continuidad de la legislatura.