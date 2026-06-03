El juez Peinado aplaza la citación de Begoña Gómez al 15 de junio

El juez Juan Carlos Peinado ha aplazado la citación de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez al próximo lunes 15 de junio a las 18:00 para que comparezca ante la audiencia preliminar.

El pasado mes de abril, el juez Peinado procesó por cuatro delitos a Begoña Gómez y a su asesora: corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida. En otro auto el magistrado tenía previsto citar a la mujer de Pedro Sánchez para el 9 de junio "con apercibimiento expreso de ser conducida por la fuerza pública" si no hacía acto de presencia.

"Se deja sin efecto el señalamiento previsto para el próximo día 09 de junio de 2026, señalándose nuevamente para la celebración de la Audiencia Preliminar del art. 30 de la LOTJ el próximo día 15 de junio de 2026 a las 18:00 horas", señala el auto del titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Paza Nº 41 al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La defensa de Begoña Gómez ya solicitó al magistrado el aplazamiento de la sesión y presentó "documentos justificando la existencia de señalamientos previos que impedirían la asistencia del Letrado de su representada a la Audiencia Preliminar señalada para el día 09 de junio de 2026", según se lee en el auto.

En el escrito de la defensa, tal y como publicó Libertad Digital, el abogado Antonio Camacho señaló que "este letrado tiene señaladas, con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 25 de mayo, declaraciones el día 9 de junio en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Peñarroya-Pueblonuevo".

De igual manera, el letrado también advirtió de que en caso de modificar la fecha de la sesión tuviese en cuenta que también tenía en su agencia un juicio oral el día 10 de junio.