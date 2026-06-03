El PNV usa a Vox como excusa para seguir sosteniendo a Sánchez

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha puesto de nuevo del lado del Gobierno y ha señalado que la moción de censura instrumental que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere lanzar sobre Pedro Sánchez no tendrá recorrido mientras Vox esté "en la ecuación", un partido que asegura que es una línea roja para el PNV, no como los escándalos de corrupción del Ejecutivo socialista. Corrupción que no castiga ni la formación separatista vasca -que apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy- ni Junts, la formación independentista de Carles Puigdemont.

En una entrevista este miércoles en TV3 recogida por Libertad Digital, Pradales ha argumentado que también ve lagunas en el plan por las palabras de este martes del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien recomendó a Feijóo ir hasta Waterloo (Bélgica), donde vive el fugado de la justicia Carles Puigdemont, para presentarle su propuesta.

Pradales ha destacado que la moción contaría con el apoyo de Vox y que eso es una "línea roja" para la formación separatista y para el País Vasco, ya que a su juicio, la formación de Abascal "combate el autogobierno vasco y la lengua vasca" y por lo tanto, "no vamos a participar en una operación de ese tipo".

Preguntado por si ve más recorrido a la legislatura, Pradales considera que el Ejecutivo socialista pasará por unas semanas y meses críticos y ha pedido a Sánchez "dar la cara" y facilitar explicaciones a raíz de los casos de presunta corrupción que cercan al PSOE, al Ejecutivo y a su familia. "Es fundamental la ejemplaridad en política. Y eso exige transparencia, celeridad en las explicaciones y dar la cara", ha instado.