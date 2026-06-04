Las acusaciones populares elevan a 6 años de prisión su petición de pena para David Sánchez

Las acusaciones populares PP, Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox han elevado a 6 años de prisión su petición de pena para David Sánchez y a cuatro para el expresidente socialista de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En el turno de exposición de sus respectivos escritos de conclusiones, las acusaciones han elevado significativamente sus peticiones iniciales, que eran de tres años para cada uno de esos dos acusados.

Manos Limpias no ha introducido cambios sobre su escrito inicial de calificación, por lo que mantiene su petición de tres años para David Sánchez, pero la rebaja a un año y medio para Gallardo, ya que el delito de aceptación de nombramiento ilegal —que supone multa, no prisión— dirigido a David Sánchez quedó prescrito, tal como al inicio del juicio aceptó el tribunal. La Fiscalía ha avalado el informe de Manos Limpias.

A la petición del PP, seis años para David Sánchez y cuatro para Gallardo, se han sumado Vox y Liberum, mientras que la solicitud de pena expuesta por Hazte Oír, en los mismos términos que la anterior, ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Los seis años de prisión tanto para el hermano del presidente del Gobierno como para el extitular de la Diputación vienen dados por los dos años por cada uno de los tres supuestos penales objeto del juicio. En concreto, la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez, la modificación de la nomenclatura del citado puesto (de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) y por el contrato de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente.

Para Luis Carrero, al que considera autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor, se piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre 9 y 10 años.

En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, se pide hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige Hazte Oír.

Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, ha propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

Las defensas se revuelven

Tras conocer esas nuevas peticiones, las defensas han alegado que las conclusiones de las acusaciones —a excepción de la de Manos Limpias— suponen una modificación de la calificación jurídica de los hechos que atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva y supone una indefensión para sus representados. Tras un receso para abordar esta cuestión, el tribunal ha rechazado la alegación de la defensa al considerar que no hay modificaciones de los hechos, aunque sí podrían darse valoraciones distintas en cuanto a los delitos.

El juicio contra el hermano del presidente del Gobierno se reanuda el próximo lunes con la exposición de los informes finales de todas las partes.

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