El teniente coronel Balas señala a Gallardo por el enchufe de David Sánchez: "Corresponde a un nivel político superior"

El teniente coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Antonio Balas, ha señalado directamente al expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por en el enchufe de David Sánchez.

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga al hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo y otras 9 personas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias por el enchufe de David Sánchez.

El teniente coronel Balas comparece este miércoles junto a otros agentes de la UCO que participaron en la investigación del caso David Sánchez. Balas ha relatado al tribunal la cadena de correos electrónicos que intercambiaron los responsables de Cultura y Recursos Humanos para crear la plaza de coordinador de los conservatorios que recayó en el hermano del presidente del Gobierno. Además, han recapitulado todos los email en los que intervienen los 11 acusados.

Balas ha señalado a Miguel Ángel Gallardo al entender que la creación del puesto de David Sánchez no partió del Área de Cultura, sino de un nivel superior "político". "Entendemos que nace, el motor donde está la fuerza de la creación, está en el Área de Recursos Humanos que se relaciona con Cultura", apuntaba. "Hay que tener en cuenta que, en el caso que nos ocupa, se publica el 19 de mayo del 2019 y la resolución de la convocatoria es el 3 de julio. Para el mismo puesto, más o menos, se publica el 23 de mayo y la resolución en octubre, casi cuatro meses de diferencia. Nos llama poderosamente la atención", añadía.

El teniente coronel de la UCO ha incidido en un correo electrónico del director del conservatorio Evaristo Valentí a Yolanda Sánchez. En ese mes de marzo, Valentí era el director del Conservatorio Superior e indicó a la otra directora del otro conservatorio que el puesto de David Sánchez era un "despropósito".

Además, los investigadores se han referido a la implicación de los otras personas en la adjudicación fraudulenta de la plaza de coordinador: "Hay actos preparatorios, administrativos, para que se cree esa plaza que creemos que ya estaba dirigida". Los agentes de la UCO han señalado también que Luis Carrero sabía "semanas antes" que obtendría el puesto de coordinador de actividades transfronterizas.

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