Los testigos y documentos ponen contra las cuerdas al Hermanísimo de Sánchez

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el juicio de David Sánchez, las cloacas del PSOE y el caso Zapatero.

Tras la euforia inicial, se complica el juicio para el hermanísimo

Hoy es un día clave en la Audiencia Provincial de Badajoz donde van a testificar nueve agentes de la UCO que han participado en la investigación sobre el enchufe del hermano del presidente del Gobierno. Se espera que los guardias civiles aclaren la desaparición de centenares de correos electrónicos de algunas de las cuentas corporativas analizadas, como el famoso correo con el asunto "Hermanísimo" que alguien borró de la cuenta de Yolanda Sánchez, directora de un conservatorio en Badajoz, que el lunes reculó en su testifical ante el tribunal. Entre los mensajes que han logrado recuperar los agentes está el que intercambiaron David Sánchez y Luis María Carrero, íntimo suyo y empleado de La Moncloa. En él, hablaban de su inminente incorporación a la Administración pacense antes de que se convocase siquiera la plaza. Con sus testimonios, los investigadores podrían pinchar definitivamente la burbuja de euforia vivida por su defensa en la primera jornada del juicio. Su futuro comenzó a torcerse ayer al escuchar a una de las testigos principales. Tal y como pueden leer en LD, Cristina de Frutos relató con detalle que había sido informada de que el puesto al que ella optaba como Coordinadora de actividades de los conservatorios "era para el hermano de Pedro Sánchez", que los evaluadores no le hicieron preguntas y que en la resolución le puntuaron con dos ceros en el apartado de idioma y de experiencia, a pesar de que habla inglés y portugués y había trabajado ya para el gobierno extremeño. La Razón pone el foco en otro de los testigos, Ángel Seco, que negó haber compartido despacho con Azagra a pesar de que este le citó expresamente en la fase de instrucción cuando la juez le preguntó con quién trabajaba. Y Ramón Díaz no supo explicar por qué daban por hecho la contratación de Carrero varias semanas antes de que se abriese el expediente para cubrir la plaza que le adjudicaron.

A pesar de la catarata de pruebas —que hay que sumar a la supuesta manipulación de las actas para justificar el enchufe de David Sánchez— el Gobierno insiste en presentarse como víctima de un complot de jueces, prensa y oposición que solo buscan, dicen, "derrocar al Gobierno". Con esta estrategia, además de erosionar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho, tal y como denuncia el CGPJ, también "deja en evidencia —sostiene el editorial de LD— sus pulsiones totalitarias y su empecinamiento en no asumir responsabilidad política alguna ante tanto escándalo de corrupción y en no convocar elecciones anticipadas pase lo que pase en los tribunales de justicia". A esa erosión contribuye también la actitud de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que no se ha pronunciado todavía sobre el supuesto espionaje a la juez instructora de la causa, Beatriz Biedma, y que ayer criticaron todas las asociaciones de jueces y fiscales —excepto las de izquierdas— que, además, consideran que el comunicado del órgano de gobierno de los jueces es "poco contundente".

Zapatero prepara su defensa a conciencia

El expresidente del Gobierno no va a seguir la senda marcada por el Gobierno y el PSOE para defenderse en el caso Plus Ultra. Cuenta El Mundo que Rodríguez Zapatero renuncia al lawfare pero "busca anular las pruebas" que acreditarían su participación en el rescate de la aerolínea. Esto explica que haya elegido para su defensa a un abogado experto en derecho procesal y no a un penalista. Juanma Lamet ha hablado con cuatro personas de su entorno que cuentan que la estrategia de defensa pasa por lograr la nulidad de la causa y para ello explorará tres vías: que la ayuda de EEUU en el caso no cumplió los conductos legales, que la causa del rescate es "cosa ya juzgada" porque se había cerrado en los juzgados de Plaza de Castilla y que se le siguió sin orden judicial.

Al expresidente le preocupan, sobre todo, dos asuntos: que su nombre no se relacione con la compraventa de oro y petróleo o las sociedades *offshore* y —por encima de todo— salvar a sus hijas. En caso de tener que elegir entre salvarlas a ellas o a Sánchez, dice su entorno, la sangre tira más. Mientras la Justicia sigue haciendo su trabajo, y a la espera de que declare el expresidente los días 17 y 18 de junio, "el régimen de Delcy borra a Zapatero". Según ABC, el expresidente ha desaparecido de los círculos de poder del chavismo tras su imputación por liderar una trama de tráfico de influencias y The Objective, tras acceder a un escrito de Anticorrupción, adelanta que la trama de Plus Ultra pagó "cifras muy importantes" por borrar de Internet sus vínculos con el rescate.

Los testigos y documentos ponen contra las cuerdas al Hermanísimo de Sánchez 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/VDxT8FWfNQ — esRadio (@esRadio) June 3, 2026

Avanza la causa sobre las cloacas del PSOE

El Confidencial asegura que la UCO cazó a Leire Díez en dos reuniones con "un contacto" de la Fiscalía General del Estado en tiempos de García Ortiz, lo que apuntalaría sus contactos con las altas esferas del Ministerio Público de los que presumía ante los chantajeados, como el fiscal Stampa a quien le ofreció un ascenso a cambio de información comprometedora sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El diario La Razón desvela además que la semana pasada la UCO tomó declaración a cuatro empresarios a los que la trama también habría ofrecido beneficios a cambio de información sobre las causas que preocupan a La Moncloa y a Ferraz. Mientras, Vozpópuli avanza que la Policía sospecha que el pendrive que Zarrías entregó al juez del caso Leire Díez fue manipulado.

A vueltas con la moción

El líder del PP estuvo ayer en Barcelona y compareció ante los empresarios catalanes a través de los que pretendía presionar a Junts para que apoye una moción de censura contra Sánchez. El tono del discurso de Núñez Feijóo —que rechazó que Cataluña siga logrando cesiones "por colisión o coacción" y aseguró que no iba a la región "a pedir favores, ni tampoco a regalarlos"— no fue el habitual en él ni en sus predecesores Aznar, Rajoy y Casado. Dice Iñaki Ellakuría en El Mundo que sus "palabras para adultos recordaron a las que en 2019 dirigió Cayetana Álvarez de Toledo en el Círculo Ecuestre a los empresarios catalanes, afeándoles como nadie antes su complicidad con el golpe independentista, y que sintonizan con la posición de Alejandro Fernández, líder del PP catalán".

Desvela Iñaki que, al finalizar el acto, algunos de los asistentes se quejaron de que Feijóo fuera a Barcelona a "regañarles" y no "a seducir a Cataluña" por lo que concluye que "claramente, no habían entendido aún que Feijóo se acababa de autodeterminar —veremos si de manera fugaz— de una tutela del *establishment* catalán que a lo largo de la historia siempre ha acabado perjudicando al PP". Sin embargo, Feijóo no mató el debate acerca de la moción de censura, algo que hoy critica ABC en el editorial, señalando que "prolongar la estrategia de la moción concede a Sánchez y a su Gobierno el alivio de una bombona de oxígeno en lo que constituye un manifiesto error no forzado". Y así lo reconocen voces socialistas al diario de Vocento que además admiten que esta estrategia de los populares permite al Gobierno cargar contra el PP y cerrar filas con sus socios. Columnistas como Federico Jiménez Losantos en El Mundo o Teodoro León Gross en ABC cuestionan además que Feijóo esté dispuesto a apoyarse en el PNV y Junts para desarrollar un plan de regeneración, "cuando han sido pesos pesados de la degeneración".