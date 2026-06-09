Carlos Cuesta analiza cómo los correos de David Sánchez apuntan directamente a Pedro Sánchez

Carlos Cuesta ha expuesto en su último editorial de La Noche de Cuesta los correos de David Sánchez, el ‘hermanísimo’ que apuntan directamente a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno.

"La intrahistoria de estos correos, los correos del hermanísimo, es muy delicada. Muy delicada porque, para empezar, conecta con la cloaca. Para continuar, conecta con Pedro Sánchez 1212. Y para continuar, conecta con una cosa que no debería haber ocurrido nunca."

"Conecta con la famosa reunión ordenada por el DAO, el máximo jefe uniformado de la Guardia Civil. En esa reunión destapada en la investigación del juez Pedraz, en la investigación sobre la cloaca de Leire Díez, en la que resulta que se encuentran con que un julio cualquiera de un determinado momento del año 24, resulta que hay una reunión en la que coincide el DAO Manuel Llamas, coincide el director general de la Guardia Civil en ese momento, Leonardo Marcos, en estos momentos sacado del cargo y premiado por el Partido Socialista con un cargazo muy bien pagado en Estados Unidos, es decir, que tuvo premio", ha añadido el director de La Noche de Cuesta.

"Coincide en esa reunión el jefe de la UCO, coinciden en esa reunión más agentes de la UCO y lo que les vienen a trasladar es: os paráis quietos. En los casos de especial relevancia política, os paráis quietos. No podéis ser proactivos. Los informes os los vamos a supervisar. ¿Y saben lo que dicen? Pues lo que dicen ahí es justo los informes sobre los correos. Les faltó decir: los que acabáis de descubrir. Os los vamos a monitorizar. Nos los dais a nosotros y nosotros vamos a decir. Y hay otra conversación donde se añade que no hay nada en los correos", ha apuntado Carlos Cuesta.

Correos de David Sánchez

"¿Saben cuál es el problema? Que los famosos mails reenviados por David Sánchez a Pedro Sánchez 1212, a esa cuenta de correo, casualmente estaban en ese lote. Vamos, de hecho, casualmente. Resulta que saltaron todas las alarmas, todas las alertas, en el momento en el que se vio que no eran correos exclusivamente entre David Sánchez y la Diputación de Badajoz. La Diputación de Badajoz y Miguel Ángel Gallardo, el enchufador de David Sánchez, y posteriormente premiado, obviamente, por Pedro Sánchez, dándole el cargo de secretario general del Partido Socialista en toda Extremadura y candidato a las elecciones en Extremadura. Sí, el mismo Miguel Ángel Gallardo que se ha pegado un tortazo en las elecciones de tomo y lomo", ha criticado Cuesta.

Cinco correos enviados a Pedro Sánchez

"Resulta que en el lote de correos aparecían cinco correos en concreto, cinco enviados por parte de David Sánchez a esa dirección Pedro Sánchez 1212. Sí que les adelanto que Pedro Sánchez también es el nombre del padre del presidente del Gobierno. Ahora, a una cuenta de correo con nombre Pedro Sánchez 1212, resulta difícil dudar de quién fue el primero que la creó, o el padre o el hijo, o el hijo o el padre. La cuestión es que es tan sencillo como que una vez que sale del circuito interno de la Diputación de Badajoz y llega a esa cuenta, o el padre llama al hijo presidente, o directamente entra con las claves el hijo presidente, o la cuenta es directamente del hijo presidente".

"En uno de los correos, es verdad que aparece la palabra papá, porque papá puede ser para despistar, papá puede ser, porque era papá Pedro Sánchez, papá puede ser lo que sea. La cuestión es que a esa cuenta basta con que alguien lo reciba y se lo diga al presidente, porque me pregunto yo, ¿por qué le mandaba información clave David Sánchez, en caso de que fuese la cuenta del padre? ¿Por qué se lo mandaría al padre si el padre no puede hacer nada? ¿Quién sí puede hacer? Pedro Sánchez presidente. Una vez que se lo mandas al padre, ¿el padre podría ser un intermediario? Perfectamente. ¿Un correo de rebote? Perfectamente".

"De momento lo que sabemos es que, por desgracia, la investigación sobre esa cuenta de correo Pedro Sánchez 1212 no se ha efectuado. ¿Y saben por qué? Porque en esa reunión se dijo: os paráis quietos". "Y la UCO llega hasta donde llega, ha hecho cosas absolutamente heroicas, sigue haciendo cosas absolutamente heroicas, pero si te interceptan determinada o intento de investigación o investigación de facto y te dicen hasta aquí hemos llegado porque yo soy tu jefe, no tienes capacidad para continuar y parece que eso es lo que ocurre. Y por cierto, exclusiva que daba Libertad Digital esta mañana, que tiene una relevancia brutal historia de esos correos."

"Cinco correos, repito, enviados por David Sánchez que está en espera ya de la sentencia, está prácticamente visto para la sentencia y que hubiese sido más que necesario que hubiésemos sabido que pasaba con esa cuenta Pedro Sánchez 1212. ¿Quién era el dueño? ¿A quién le rebotaba a los correos ese dueño? ¿Cómo los gestionaba? ¿Qué gestiones posteriores se hicieron y a quién se rebotó? A lo mejor miembros de la propia diputación o quién sabe, si otras personas del gobierno deberíamos haberlo sabido. Por desgracia estamos cerca de la sentencia y a estas alturas no sabemos ni quién gestionaba ni quién recibía ni quién se hizo con los mensajes que llegaban a Pedro Sánchez 1212", se ha preguntado Carlos Cuesta, en lo que supone otro escándalo que salpica al presidente del Gobierno.