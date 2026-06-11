Ingenieros forestales temen incendios el día del eclipse

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Coitf) ha hecho un llamamiento a la prudencia ante el próximo fenómeno astronómico que se podrá observar en España. En concreto, ha advertido de la necesidad de incorporar de forma expresa el riesgo de incendio forestal en la planificación del eclipse total de Sol previsto para el próximo 12 de agosto de 2026.

La institución ha recordado que el acontecimiento tendrá lugar en pleno verano, en una de las semanas del año con mayor frecuencia de fuegos, altas temperaturas y vegetación seca. Por esta razón, ha querido recalcar que la posibilidad de sufrir un incendio forestal en esas jornadas debe considerarse una amenaza completamente real y previsible.

A través de un comunicado oficial, la entidad ha advertido de que la coincidencia entre este evento, que prevé una gran afluencia de público, y la situación climática de alto riesgo puede generar escenarios especialmente complejos que complicarían gravemente una posible emergencia en zonas alejadas de los núcleos urbanos.

Ante el eclipse total de Sol previsto para el próximo 12 de agosto de 2026, nuestro Colegio @IngForestal50 advierte del riesgo real de incendios forestales . Más info en nuestra webhttps://t.co/TB3Z381HfV pic.twitter.com/mxzr9jZfB6 — Ingeniería Forestal (@IngForestal50) June 11, 2026

En caso de producirse un fuego, la elevada concentración de personas, el incremento del tráfico, la ocupación masiva de aparcamientos y pistas, y la presencia de visitantes no familiarizados con el territorio podrían dificultar los trabajos. Las posibles dificultades de acceso y evacuación podrían condicionar de forma muy importante la actuación de los servicios de extinción. Por ello, se ha subrayado que la planificación gubernamental y autonómica debe prever estrictas rutas de evacuación, control de estacionamientos y una eficiente coordinación entre Administraciones.

El Colegio ha señalado que el eclipse atraerá, previsiblemente, a miles de personas hacia espacios naturales y áreas forestales de buena visibilidad que resultan especialmente sensibles durante la época estival debido a la falta de precipitaciones.

En este sentido, la acumulación de visitantes en entornos no urbanizados puede incrementar los riesgos asociados a desplazamientos, estacionamientos inadecuados, colapso de accesos, abandono de residuos o comportamientos negligentes que originen igniciones. Ante esta situación, el Coitf ha considerado imprescindible reforzar los mensajes de prevención y autoprotección, así como priorizar los puntos de observación recomendados por las Administraciones Públicas.

Para lograr una observación segura y responsable, la organización ha recomendado planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar la información oficial y actuar con la máxima prudencia en el medio natural. Entre los consejos principales, ha recordado la obligación de utilizar exclusivamente gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2:2015, seguir las indicaciones de Protección Civil, evitar acceder con vehículos a zonas forestales no autorizadas y no estacionar sobre vegetación seca. Tampoco se debe encender fuego bajo ninguna circunstancia, y es vital recoger los residuos y llevar agua suficiente.

Finalmente, el Coitf ha destacado que muchos de los lugares elegidos se sitúan en entornos de alto valor ambiental y paisajístico. Por este motivo, ha exigido responsabilidad individual para que el disfrute del fenómeno astronómico sea compatible con la conservación de los montes españoles.

Aunque la organización ha valorado los trabajos de planificación y coordinación ya puestos en marcha por las diferentes Administraciones Públicas, ha insistido en la necesidad de reforzar específicamente las tareas de prevención. La institución ha concluido que dicha prevención debe comenzar antes del eclipse, puesto que en pleno agosto cualquier incidente mínimo puede convertirse rápidamente en una emergencia de gran magnitud.