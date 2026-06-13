Herida en un accidente de tráfico la senadora del PP María José Ortega

La alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia) y senadora del PP, María José Ortega, ha resultado herida este sábado en un accidente de tráfico registrado en una carretera provincial de la provincia palentina, por lo que ha tenido que ser evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos.

Según ha informado EFE, el siniestro se ha producido poco antes de las 14:25 horas en el kilómetro 3 de la carretera PP-2201. El vehículo en el que viajaba la regidora fue embestido en una colisión fronto-lateral después de que Ortega asistiera a un acto festivo celebrado en Menaza, una pedanía de Aguilar de Campoo.

En el coche viajaban también el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, así como su esposa y una hija, de acuerdo con la información publicada por El Norte de Castilla.

Traslado al hospital

Como consecuencia del accidente, Ortega ha sido trasladada en un helicóptero sanitario hasta la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Por su parte, el edil y la joven de 25 años han sido evacuados en ambulancia convencional al Hospital Río Carrión de Palencia, según han indicado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.