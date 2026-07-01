La previsión inicial del Gobierno de Pedro Sánchez era que unos 500.000 inmigrantes se iban a acoger al proceso de regulación extraordinario que iban a poner en marcha. Los sindicatos de la Policía Nacional advirtieron entonces de que esa cifra se podría duplicar y alcanzar el millón de inmigrantes. Esta semana hemos conocido la realidad: la cifra final más que duplica la previsión del Gobierno y se sitúan en 1,3 millones.

Ante esta situación, el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska ha solicitado esta misma semana a la Dirección General de la Policía Nacional que pise el acelerador y ponga en marcha un plan de choque que se ha elaborado en los últimos meses por si la situación se ponía difícil. Dicho y hecho, la Policía Nacional ha activado el mismo este miércoles, según han confirmado fuentes policiales.

La primera de las medidas que incluye ese plan es habilitar horarios extraordinarios –en turnos de tarde y sábado– el mayor número posible de Unidades de Documentación, que son las encargadas de tramitar la expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), la toma de huellas, la resolución de incidencias documentales y el resto de actuaciones administrativas necesarias para completar la regularización de los beneficiarios.

Para que esos nuevos horarios cuenten con trabajadores, se ha aprobado incentivar a los agentes de las Brigadas Provinciales de Extranjerías y Fronteras con un pago de 25 euros por cada hora extraordinaria que realicen, a la vez que se les faculta para realizar jornadas laborales semanales de 45 horas ampliables con autorización de sus superiores.