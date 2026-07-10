Leire Díez reconoció que ella y Serrano se encargaban de "matar" políticamente a la "gente mala"

La Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil ha señalado en un nuevo informe que la fontanera socialista Leire Díez se refirió a la labor que estaría desempeñando junto al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, como "matar a la gente mala".

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se encuentra investigando las presuntas cloacas del Partido Socialista constituidas para obstaculizar procesos judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

"Con posterioridad a estos días relacionados con la 'Carta a la Ciudadanía' y 'las jornadas de reflexión', existen numerosas referencias a la integración de Serrano en las actividades de la supuesta organización. A modo de ejemplo, este habría asistido con Leire y Santos, al menos, otra reunión en Ferraz posterior a la del 26.04.2024", señala la UCO en un informe al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Días más tarde, la Guardia civil interviene una conversación entre Vicente Fernández y Leire Díez en la que esta señala: "A estas alturas solo queda matar a la gente mala. Y cuando digo matar, digo matar políticamente, obvio. De eso nos estamos encargando Juanma y yo".

Por otro lado, en la misma mañana en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció que seguiría al frente del gobierno, la UCO refleja unos mensajes en los que Díez le señala a Serrano: "Nosotros tendremos que seguir con lo que empezamos el viernes, no?". A lo que Serrano le contestó: "En principio sí pero vamos a ver cómo van los acontecimientos".

"De esta conversación se infiere que Leire y Serrano estarían trabajando desde el 'viernes' (aparentemente el 26.04.2024, día de la reunión en Ferraz) en algo en lo que tenían que trabajar fuese cual fuese el sentido de la decisión del Presidente. A la vista de las conversaciones entre Leire y Serrano del día 26.04.2024, parecería que este trabajo guardaba relación con 'lo de los audios'. Esa misma mañana, Leire y Serrano comentaron en relación con el Presidente que había que 'ayudarle', y que 'se [tenía] que dejar'", añade la UCO.

Por otro lado, la UCO también recoge una conversación mantenida entre Díez y Serrano donde se permite "inferir" que existe una coordinación entre ambos, junto al empresario Javier Pérez Dolset y en la que Gaspar Zarrías se encontraría a cargo de los "asuntos de carácter jurídico". "Gaspar me dice que me llama a partir de las 18:00 cuando aterrice. Yo creo que si es Gaspar el que va a estar pendiente de los temas jurídicos. Deberíamos quedar Javier, tú y yo con él", recoge el mensaje intervenido por la UCO.

Además, en verano de 2024, Díez habría estado informado a Serrano sobre los encuentros que esta mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo ("el de la boina"). "El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe", le escribió la fontanera.

Sobre la colaboración entre Serrano y Díez, la UCO concluye al final que "en el momento presente de la investigación, las comunicaciones apuntarían a que ambos habrían trabajado estrechamente en la consecución de los objetivos de la supuesta organización".

Enchufe en correos

Tal y como ha publicado Libertad Digital, el informe de la UCO también apunta a Juanma Serrano por enchufar a Leire Díez dentro de Correos. Esta participación abarcaría desde que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández habló con él para "ponerlo en marcha" hasta los contactos mantenidos con la fontanera socialista poco antes de su nombramiento.

De igual manera, debido al cargo de Serrano, estas gestiones fueron realizadas por otros directivos de Correos que habrían ayudado, por ejemplo, a que Díez pudiera modificar el perfil de un puesto de trabajo que pretendía ocupar en la empresa pública. Posteriormente, y una vez nombrada Responsable de Área, Díez escribió a Serrano: "Filatelia también controlada v bajo mi control".