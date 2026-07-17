Bruselas abronca al Gobierno por las críticas que "socavan la confianza en el poder judicial"

La Comisión Europea ha vuelto a pedir más medidas contra la corrupción en su informe anual sobre el Estado de Derecho en los 27, no vinculante. El documento se hace eco, como en los dos anteriores, de la necesidad de endurecer las normas sobre conflictos de interés de altos cargos a la luz de los avances "limitados" de las reformas emprendidas hasta ahora. Sobre España, constata "algunos avances" para reducir los tiempos de las largas investigaciones y procesos de los casos de corrupción de alto nivel, incluido el aumento de plantillas y reformas legislativas, pero a ojos de Bruselas son necesarias más medidas porque "persisten los desafíos" y también la tramitación de estas reformas está siendo lenta.

Cabe destacar que este año, como en los dos anteriores, la Comisión recoge la "preocupación" entre jueces y profesionales del derecho por las "declaraciones públicas de políticos", incluido el Gobierno, en contra de determinadas resoluciones judiciales, con ejemplos muy recientes en relación al dictamen de la Audiencia Provincial sobre el proceso contra Begoña Gómez.

"Miembros del poder judicial, incluyendo el Tribunal Supremo, el CGPJ, las asociaciones de jueces, así como el Tribunal Constitucional, siguen señalando que las declaraciones contra jueces individuales contribuyen a la erosión de la confianza pública en el poder judicial", recoge el documento publicado este viernes por Bruselas.

También toman nota de las informaciones remitidas por el Tribunal Supremo respecto a acusaciones de lawfare (guerra judicial, en inglés) y críticas personales dirigidas contra sus magistrados, "especialmente tras recientes sentencias de gran repercusión".

Los servicios comunitarios avisan de que de acuerdo a los estándares europeos la "crítica" es parte del debate normal democrático, pero que "los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial". "Asimismo, todos los órganos del Estado, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, deben aplicar el respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza que el público en general deposita en ellas", destaca.

Pasos "limitados"

Entre otras cosas, el Ejecutivo comunitario "recomienda a España que impulse el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal con el fin de fortalecer el marco para las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel, con miras a reducir las demoras".

Tampoco considera que se haya avanzado suficiente en el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de altos cargos ejecutivos, un campo en el que la Comisión de Ursula von der Leyen ve pasos "limitados" y lamenta que, pese a iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, la "aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado".

Por ello, Bruselas recomienda a España impulsar el proceso legislativo para reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de las personas con altas funciones ejecutivas y "garantizar la independencia y la eficacia de las facultades de detección y sanción del organismo supervisor competente".

La elección del CGPJ

El documento también destaca que sigue pendiente la reforma sobre el sistema de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pide al Gobierno de Pedro Sánchez que "impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los magistrados" del CGPJ a los estándares europeos, incluidas las orientaciones de la Comisión de Venecia que abogan por que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales.

Al respecto, los servicios comunitarios toman nota de que ha habido "algunos avances" dado que el órgano de gobierno de los jueces recibió orientaciones específicas de la Comisión de Venecia, pero apuntan también que "no se ha alcanzado un consenso" que permita finalizar el proceso e insiste en que "queda por adoptar una reforma", en referencia al acuerdo logrado entre PSOE y PP con la mediación de Bruselas hace dos años para desbloquear la situación.