Dentro de las pobres explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en su entrevista en RTVE, quizás las más endebles han sido las referidas al botín en joyas hallado por los investigadores en el registro de su despacho. En la entrevista, ha tenido la ocasión de tratar de explicar su origen después de que no lo hiciera ante el juez en su declaración como imputado.

El expresidente del Gobierno se ha aferrado a la versión del "regalo" que ya dieron sus primeros defensores, tratando de minimizar incluso el valor de los espectaculares collares y pendientes que se encontraban en la caja fuerte. Se trata, dijo, de "una historia sin intención, sin afán patrimonial".

"Es un regalo de cortesía de hace muchos años", señaló el expresidente que no quiso revelar de qué país procedían ateniéndose, como hizo en el resto de temas, a las explicaciones que deberá seguir dando en el juzgado. "Ni hemos pensado en ellas, ni en su valor, un valor que será sometido a contradicción" en el proceso, afirmó Zapatero sobre la tasación de 1,3 millones. Llegó a decir que "estaban ahí y ya está".

"No habíamos hablado nunca de ellas" desde "hace muchísimos años", insistió, "estaban con todas las joyas de nuestra familia y con algunos regalos". "Ni podíamos imaginar ese valor", afirmó sobre esos supuestos regalos, que describió como "una cortesía personal de hace mucho tiempo".

"Ha sido una circunstancia muy negativa", dijo antes de apuntar que "debo aclarar todas las circunstancias, y se va a hacer constar, ante la justicia, debo hacerlo así porque es mi compromiso y mi deber". "Estaban ahí y nada más, fue todo un regalo personal de hace mucho tiempo", apuntó.

Reconoció que "como con tantas cosas que pasan en la vida", quizás ahora "hubiera tomado otra decisión sobre ellas". Y negó que tuviera "intención de defraudar": "Lo teníamos ahí sin uso, sin destino".