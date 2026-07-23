¿Zapatero teme a Julito? No se atreve a decir si le ha traicionado

Una de las respuestas más esperadas de la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero era la referida a Julio Martínez, el administrador de Análisis Relevante, también imputado en la trama y que esta semana decidió 'tirar de la manta' y señalar a su "amigo de running" con un escrito que entre otras cosas cifraba en un uno por ciento la comisión por facilitar el rescate de Plus Ultra.

Preguntado por la 'traición' de quien fuera su colaborador, José Luis Rodríguez Zapatero ha evitado cualquier atisbo de crítica. "No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Es un principio de respeto al procedimiento penal", ha dicho el expresidente insistiendo entre tanto en que su papel en el rescate de la compañía fue "nulo" y que no efectuó ninguna actuación "ilícita".

"Cada imputado tiene su estrategia. Yo entro en los hechos que yo conozco", dijo Zapatero, que insistió en que se defiende de las acusaciones, a las que acaba de sumarse Martínez, "con convicción plena y absoluta".

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"No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez", ha insistido describiendo su vínculo con el empresario como una "amistad desde hace años". "No va conmigo ni con mi código de conducta", "no va con mi estilo renegar de que he tenido una amistad dilatada con él", ha dicho apuntando que "las relaciones humanas tienen su ámbito" separado del judicial, "hay que separarlo".

Las acusaciones de Julio Martínez desbaratan la versión del expresidente tanto sobre su actividad en torno a Plus Ultra como en otros aspectos de la causa, como la veracidad de los mensajes intervenidos al ex directivo de la compañía Rodolfo Reyes.

En la entrevista, Zapatero ha insistido en que las acusaciones son "absolutamente inciertas" y en que su papel en el rescate de Plus Ultra fue "nulo".