Belmonte: cuando la luz sobrevive a la oscuridad

Hay lugares que se visitan. Y hay lugares que, de algún modo, nos visitan a nosotros. Belmonte, una pequeña localidad portuguesa en el corazón de las montañas de la Serra da Estrela, pertenece a esa segunda categoría. Quien llega allí buscando únicamente una curiosidad histórica acaba encontrándose con una de las páginas más extraordinarias de la historia del pueblo judío en Europa.

Esta semana he tenido la oportunidad de conocer de cerca a su comunidad judía. No es una comunidad cualquiera. Es el testimonio vivo de que hay identidades que ni el miedo, ni la persecución, ni los siglos consiguen borrar. Durante más de trescientos años, las familias judías de Belmonte vivieron ocultando lo más profundo de su identidad. Practicaban su fe entre las paredes de sus casas, transmitiendo oraciones de madres a hijas, encendiendo velas a escondidas y conservando tradiciones cuya razón de ser muchas veces ya ni siquiera podían explicar. Lo hacían porque sabían que olvidar significaba desaparecer.

La Inquisición española y portuguesa pretendió precisamente eso: que el judaísmo dejara de existir en la península ibérica. No bastaba con expulsar a los judíos; había que perseguir también su memoria, su cultura y cualquier rastro de una identidad considerada incompatible con el nuevo orden religioso. Sin embargo, la historia tiene la incómoda costumbre de desmentir a quienes creen que pueden imponer el olvido.

Hoy Belmonte vuelve a tener una sinagoga. Vuelve a tener una comunidad organizada. Vuelve a celebrar el judaísmo públicamente. Y lo hace gracias a descendientes de aquellos criptojudíos que arriesgaron literalmente la vida para preservar una pequeña llama durante generaciones. Mientras caminaba por sus calles, era imposible no pensar en otra historia mucho más cercana para mí al ser mallorquín: la de los xuetas de Mallorca.

Aunque ambas realidades tienen diferencias evidentes, las une un mismo hilo conductor. Durante siglos hubo familias obligadas a convivir con el estigma, con la sospecha permanente y con el peso de unos apellidos que nunca dejaron de recordar un origen judío que muchos intentaron borrar sin conseguirlo. Los xuetas mallorquines conocieron el rechazo social durante generaciones. Los judíos de Belmonte vivieron escondiendo su fe durante siglos. En ambos casos, la persecución no logró extinguir aquello que pretendía eliminar.

Porque la identidad judía nunca ha sido únicamente una cuestión de documentos o de reconocimiento oficial. Existe algo mucho más profundo que el pueblo judío resume en una palabra difícil de traducir: neshamá, el alma. Esa neshamá fue la que permitió que una madre enseñara en voz baja una oración a su hija. La que hizo que una familia siguiera recordando un rito cuyo origen apenas conocía. La que mantuvo viva una memoria colectiva cuando hacerlo podía costar la libertad o incluso la vida.

Vivimos tiempos en los que el antisemitismo vuelve a ocupar titulares en demasiados lugares del mundo. A veces resulta fácil caer en el pesimismo y pensar que la historia avanza en círculos. Precisamente por eso Belmonte representa una lección profundamente necesaria. Nos recuerda que el odio puede perseguir, discriminar e incluso matar. Pero también que rara vez consigue su objetivo último: destruir el alma de un pueblo que se niega a renunciar a su identidad.

Hay algo profundamente emocionante en contemplar una comunidad que ha pasado de rezar en secreto a hacerlo con las puertas abiertas. Es la victoria silenciosa de la memoria sobre el miedo. De la libertad sobre la persecución. De la vida sobre quienes apostaron por el olvido. Quizá esa sea la gran enseñanza de Belmonte. La oscuridad puede durar décadas. Incluso siglos. Pero basta una pequeña llama para demostrar que nunca consiguió vencer del todo.

Y mientras existan comunidades como la de Belmonte o mientras los descendientes de los xuetas sigan redescubriendo y reivindicando su historia, seguirá habiendo motivos para creer que la identidad, cuando nace del alma, siempre encuentra el camino de regreso a la luz.