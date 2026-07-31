Federico Jiménez Losantos: "Estamos ante un acto de guerra"

Federico Jiménez Losantos ha analizado la grave situación provocada en Ceuta por la invasión de miles de inmigrantes en territorio español. El director de Es la Mañana de Federico ha asegurado que "estamos ante un acto de guerra y con un Gobierno que se niega a reconocerlo".

Ha alertado de que "hay enemigos de España, que son los socios del Gobierno" pero que "hay que mantener la legalidad". Para ello, ha querido desmontar el mantra de la izquierda de que la Constitución Española no prevé circunstancias excepcionales. Y ha recordado el artículo 116 de la Carta Magna que dice que "el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados".

Ha denunciado, además, que el Gobierno está vendido y que "lo primero que debería hacer es que el Consejo de Ministros declare el estado de alarma", aunque en su opinión debería decretar el estado de sitio. Según la Constitución, "la decisión de declarar el estado de sitio la toma el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno". Una mayoría que obtendría el PSOE con el apoyo del PP y Vox, ha añadido.

"Mantener la legalidad ahora en Ceuta y Melilla es decretar el estado de alarma y el estado de sitio", ha asegurado Jiménez Losantos.

También ha criticado la actuación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por criticar al Gobierno de Giorgia Meloni y convocar al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores de este país, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta. "Lo único que ha hecho el ministro con esta crisis es enfadarse con Italia".

El director de Es la Mañana ha reiterado que "no estamos legalmente desprotegidos. El Ejército tiene que actuar. Ceuta y Melilla son dos ciudades que sólo se pueden defender militarmente. Lo que puede hacer España es entrar en guerra con Marruecos". Algo que dice no va a pasar porque "Sánchez es un cobarde y un muerto de miedo".

"El Ejército español no actúa porque la política de Sánchez es la de entrega de la soberanía nacional. Lo peor que puede pasar es que cuando hay que actuar se crea que no se puede actuar y la Constitución Española justifica que se actúe", ha añadido.

Federico también ha querido apuntar que "estamos ante un caso muy parecido al de la Marcha Verde, un acto en la agonía de Franco que consistió en meter a militares disfrazados de civiles, 200.000 personas en el Sáhara español. De ahí se puede aprender algo. Marruecos cuando ha podido ha atacado y cuenta con la cobardía y el chantaje al que tiene sometido al Gobierno español. Van a tirar de la cuerda todo lo que puedan".

Y sobre la hipotética declaración del estado de alarma o de sitio, ha asegurado que "si llegamos a que se plantee esto en el Consejo de Ministros va a haber una crisis política porque los enemigos de España —socios del Gobierno— no van a querer que defendamos nuestras fronteras. España tiene mecanismos legales para actuar y debería estar haciéndolo ya. No se puede esperar a Frontex".

También ha apuntado que se debería "proceder a la expulsión sistemática de quienes no estén en una situación legal".

Sobre la posición de PP y Vox, Federico Jiménez Losantos ha dicho que "ante la inacción del Gobierno, la oposición tendrá que actuar. Feijóo y Abascal tenían que estar reunidos porque esto es una emergencia nacional de verdad. La oposición patriótica se debería poner a disposición de Europa porque el Gobierno de España no está defendiendo las fronteras europeas".

También ha recordado lo que sucedió en la isla de Perejil. Ha dicho que "Estados Unidos, que es un aliado fiel, es quien tiene que dar permiso o no para actuar". "Aznar llamó a EEUU y dijo que íbamos a entrar en Perejil, sin preguntar. España tiene que actuar ya y hacerlo con el Ejército. ¿De qué manera? Ahí entra en juego la oposición. Esto tiene que ser una defensa nacional y mientras se deje el Gobierno hay que actuar con él. Lo que no plantea la Constitución es que al frente del país haya un traidor. Se está traicionando España y todo lo que no se haga ahora lo vamos a pagar muy caro", ha sentenciado.