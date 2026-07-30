La portavoz de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, ha responsabilizado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta al considerar que existían avisos previos suficientes para haber evitado la situación. En una entrevista concedida a esRadio, la diputada popular ha denunciado la falta de reacción del Ejecutivo y ha sostenido que la ciudad autónoma se encuentra "totalmente colapsada por la inmigración".

Durante su intervención en La noche de Cuesta, Vázquez ha comenzado trasladando su apoyo a los ceutíes, asegurando que las imágenes que se están viendo en la ciudad "no tendrían que estar sucediendo en ninguna ciudad de España". A su juicio, la llegada masiva de inmigrantes era un escenario previsible y el Ejecutivo optó por no actuar pese a disponer de información suficiente.

"Hubo avisos previos"

La dirigente popular ha afirmado que el Gobierno contaba desde hace semanas con señales de alarma y ha criticado que no reforzara los medios disponibles para proteger la frontera. "Desde esa sentencia, el Gobierno, viendo que entraban a nado durante estos días, no hizo nada, absolutamente nada", ha asegurado, en referencia al fallo judicial sobre las devoluciones en frontera.

Asimismo, ha reprochado que no se ejecutaran obras comprometidas desde hace años, como la ampliación de los espigones del Tarajal o la denominada frontera inteligente de Melilla, y ha denunciado que el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil no fuera movilizado hasta este jueves.

Vázquez también ha puesto el foco sobre las imágenes difundidas desde el lado marroquí de la frontera, donde, según ha explicado, podían verse "miles y miles de marroquíes delante de las narices de los gendarmes marroquíes saliendo hacia España". En este contexto, se ha preguntado: "¿Me pueden decir que esto no estaba concertado?".

Reclama declarar la emergencia nacional

La portavoz de Interior del PP ha defendido que la situación requiere una respuesta extraordinaria y ha criticado la decisión del Gobierno de desplegar únicamente 60 militares.

"Esto es una cuestión extrema de seguridad nacional", ha afirmado, antes de cuestionar la capacidad de ese contingente para controlar la situación. "¿Cómo 60 militares se van a enfrentar en este momento (...) a 20.000, mínimo, que tenemos allí?", ha preguntado.

En su opinión, el Ejecutivo debía haber protegido la frontera con antelación, recordando que ya existían antecedentes similares en los episodios ocurridos en Ceuta en 2021 y en Melilla en 2022.

Devoluciones en frontera

Uno de los ejes de la entrevista ha sido la modificación de la legislación sobre extranjería. Vázquez ha recordado que el Partido Popular registró hace semanas una propuesta para modificar la Ley de Extranjería tras la sentencia del Tribunal Supremo relativa a los rechazos en frontera.

La diputada ha sostenido que el rechazo inmediato de inmigrantes que acceden irregularmente al país está avalado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha lamentado que el Ejecutivo no impulsara una reforma urgente para adaptarse al nuevo escenario jurídico.

"El Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, entregamos una modificación de la Ley de Extranjería para meter esto deprisa y corriendo. Por eso esto podía pasar", ha afirmado.

También ha advertido de las dificultades que, a su juicio, supondrá tramitar las expulsiones una vez que los inmigrantes ya se encuentran en territorio español. Según ha explicado, cada procedimiento requiere más de 24 horas y asistencia jurídica, por lo que considera que muchas de estas personas permanecerán en España durante un largo periodo.

Sospechas sobre Marruecos

Preguntada por el posible papel de Marruecos, Ana Vázquez ha evitado señalar una causa política concreta, aunque sí ha manifestado sus sospechas sobre la actuación de las autoridades marroquíes.

"No me digan que alguna permisividad sí que había", ha afirmado tras recordar que, en su opinión, "en Marruecos no se mueve una mosca" sin conocimiento de sus fuerzas de seguridad. No obstante, ha reconocido que desconoce cuál puede ser el trasfondo político de lo sucedido y ha mencionado como posibles factores la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia o cuestiones relacionadas con la organización del Mundial de fútbol.

Pide a Sánchez que acuda a Ceuta

La portavoz popular también ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber comparecido públicamente durante la jornada. Aunque ha asegurado que, a su juicio, el ministro "tendría que haber sido cesado hace muchísimo tiempo", ha dirigido principalmente sus críticas al presidente del Gobierno.

Vázquez ha reclamado que Pedro Sánchez se desplace inmediatamente a Ceuta para transmitir tranquilidad a los vecinos y gestionar personalmente la crisis. "Hoy es totalmente vergonzoso ver una ciudad de España totalmente colapsada por la inmigración. Esto no puede suceder en un país del primer mundo", ha concluido.