María Jesús Montero será portavoz adjunta del PSOE en el Senado

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía, será ahora también una de las portavoces adjuntas de los socialistas en el Senado cuando tome posesión del escaño que adquiere por designación autonómica. Montero deberá compaginar su cargo en el PSOE de Andalucía, el escaño en el Senado y la portavocía en la Cámara Alta.

Desde el PSOE andaluz apuntan que el nombramiento de la exministra de Hacienda se debe a que todos los miembros de la dirección del PSOE en el Senado son portavoces adjuntos. De la misma forma han aclarado que su puesto en la dirección del grupo se debe a su condición de vicesecretaria general del PSOE Federal. Recuerdan además, que María Jesús Montero no será la única senadora que desempeñe la labor de portavoz, pues en la Cámara Alta los socialistas cuentan con varias personas que son portavoces adjuntos.

Montero figura ya en la web oficial del Senado como miembro de la Cámara Alta por el Grupo Socialista, a pesar de que aún debe tomar posesión de su escaño. Asimismo, este viernes se ha hecho público el calendario de sesiones plenarias del Senado para el período de sesiones de septiembre a diciembre de 2026, estando previsto el primer Pleno entre los días 8 y 9 de septiembre.

El actual portavoz del PSOE en el Senado es Juan Espadas, quien resulta ser el predecesor de la exministra como líder socialista de la Secretaría General del PSOE de Andalucía. De este modo, Espadas revalidó su escaño, también por designación autonómica, en la Cámara Alta el pasado 23 de julio. Juan Espadas fue designado con dicho cargo en la pasada legislatura, mientras era secretario general del PSOE-A y portavoz de los socialistas en el Parlamento Andaluz.

Ahora la líder de los socialistas en Andalucía tendrá que decidir entre cobrar el sueldo por su cargo en el Parlamento de Andalucía o el sueldo como senadora. Tal y como se recoge en el portal de la Cámara Alta, todos los senadores perciben un sueldo mensual de 3.417,54 euros. Además de elegir cobrar por su cargo en el Senado, se le complementará con 2.534,75 euros al mes por ocupar la portavocía adjunta del Grupo Parlamentario.

De este modo, María Jesús Montero regresará a partir de septiembre a las Cortes Generales después de renunciar al escaño en el Congreso de los Diputados el pasado junio para asumir el acta del Parlamento Andaluz tras las elecciones del 17 de mayo.