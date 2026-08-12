Un incendio calcina 34 vehículos cerca de un punto de observación del eclipse en Peñíscola

Un incendio originado inicialmente en un vehículo ha terminado afectando a 34 vehículos y ha provocado heridas de diversa consideración a varios de sus propietarios en la finca Peñismar de Peñíscola (Castellón), según han informado el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

El fuego comenzó en un vehículo sobre las 17:00 y posteriormente se propagó a otros, hasta calcinar 33 coches más. Los efectivos han podido controlar el fuego sobre las 18:00 y cortar el avance hacia el resto de turismos estacionados y a viviendas colindantes.

En el dispositivo de extinción han participado tres medios aéreos —un helicóptero con una unidad helitransportada y dos aviones—, que ya se han retirado, mientras que seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos continúan trabajando en la zona.

El personal sanitario permanece en el lugar para atender a las personas afectadas. Por el momento, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias no ha precisado cuántas personas han resultado heridas ni la gravedad de sus lesiones.

Peñíscola es uno de los nueve puntos oficiales establecidos por la Comunidad Valenciana para la observación del eclipse solar de este 12 de agosto.