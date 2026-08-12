El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto no solo tendrá su reflejo en el cielo. El desplazamiento de la Luna frente al Sol también tendrá consecuencias sobre la generación eléctrica, al reducir de forma temporal la radiación que reciben las instalaciones fotovoltaicas. Red Eléctrica ha desarrollado un modelo matemático propio para anticipar cómo afectará el eclipse a la generación fotovoltaica y ha preparado medidas preventivas para mantener el equilibrio del sistema.

El fenómeno comenzará a hacerse visible en la Península alrededor de las 19:30 horas y alcanzará su momento de mayor ocultación aproximadamente una hora después, aunque el horario exacto dependerá de la ubicación. La coincidencia con las últimas horas de la tarde será determinante, ya que la producción fotovoltaica ya se encuentra en esa franja en su descenso natural diario, por lo que el eclipse adelantará y acentuará esa caída.

Según las previsiones actuales de Red Eléctrica, la reducción máxima de producción solar se situará en torno a los 5 gigavatios (GW). La cifra equivale aproximadamente al 13% de la demanda máxima de un miércoles típico de agosto. Pese a esta disminución, el operador del sistema considera que el impacto será limitado y temporal y no prevé problemas para cubrir la demanda eléctrica.

Un modelo para anticipar la caída solar

Red Eléctrica ha desarrollado un modelo matemático específico para calcular cómo afectará el eclipse a la generación fotovoltaica. La herramienta permite determinar, minuto a minuto, el avance de la sombra de la Luna sobre las distintas zonas de España y traducir el grado de oscurecimiento en una estimación de la producción eléctrica que dejará de generarse.

El director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica, Ricardo Bajo del Pozo, ha explicado que el objetivo es conocer con precisión "cuánta generación solar dejará de producirse durante el eclipse, dónde ocurrirá y a qué velocidad".

El modelo combina la evolución prevista de la sombra con la potencia fotovoltaica instalada en cada territorio y con los modelos de previsión de generación basados en la radiación solar. De esta manera, el operador puede estimar no solo la magnitud de la caída, sino también su localización, velocidad, momento de máximo impacto y posterior recuperación.

La meteorología será otro de los factores que determinarán el efecto real del eclipse. La nubosidad puede modificar la producción fotovoltaica prevista y, por tanto, alterar el impacto final respecto a las estimaciones realizadas. En Baleares y Canarias, Red Eléctrica no espera un efecto relevante sobre la generación fotovoltaica.

El eclipse coincidirá con el descenso de la producción

La hora a la que se producirá el fenómeno juega a favor de la estabilidad del sistema. La fotovoltaica ya habría comenzado a reducir su producción por la llegada del atardecer, de modo que el eclipse no coincidirá con las horas de mayor generación solar ni con el pico habitual de demanda eléctrica del verano.

Ricardo Bajo ha descrito el efecto del eclipse como una especie de adelanto y aceleración de la puesta de Sol. "Llegará cuando la fotovoltaica ya esté disminuyendo su producción", ha señalado, por lo que Red Eléctrica estima que el impacto será limitado en el sistema eléctrico peninsular y todavía menor en Baleares y Canarias.

La fase de totalidad tendrá una duración muy breve y las variaciones de generación podrán ser compensadas mediante los recursos disponibles en el sistema.

Red Eléctrica refuerza las medidas preventivas

Aunque el operador no prevé que el eclipse comprometa la cobertura de la demanda, ha preparado medidas preventivas para hacer frente a la variación extraordinaria de la generación solar.

Entre ellas se encuentran el refuerzo de las reservas y de los márgenes de seguridad habituales, la coordinación con organismos oficiales y con otros operadores europeos y el contacto permanente con los centros de control de generación y distribución españoles. Red Eléctrica también realizará un seguimiento constante de la evolución del fenómeno.

La preparación también se extiende al ámbito europeo. Los operadores de los sistemas eléctricos han coordinado sus actuaciones para poder responder a la variación simultánea de la producción fotovoltaica en los países afectados por el eclipse y mantener la estabilidad de las redes.