El día que el cielo volvió a ser misterio

Vi el eclipse desde las ruinas del castillo de doña Urraca, un peñascal imponente que dibuja la silueta de Fermoselle en el vacío. Uno de los lugares privilegiados de Castilla para contemplar el eclipse y, cada verano, la lluvia de estrellas de las Perseidas. Allí, sobre grandes peñascos, con el Duero al fondo y los Arribes desplegados entre viñedos, olivares, almendros y encinas, la historia parece haberse quedado detenida desde que Carlos I mandó destruir la fortaleza y las murallas como castigo por el apoyo de la villa al bando comunero durante la Guerra de las Comunidades.

Pero lo extraordinario no fue ver cómo la Luna iba devorando al Sol. Fue la luz. Poco a poco, el día empezó a retirarse sin convertirse en noche. Los viñedos, los olivos, los almendros, las encinas y el tajo del Duero quedaron cubiertos por una penumbra imposible. No era oscuridad. Era como si alguien hubiera tendido sobre el paisaje un velo de seda. Y durante unos minutos aquel lugar dejó de ser solo hermoso para convertirse en mágico. Como la figura sinuosa de una mujer que bailara ocultándose y mostrándose detrás de sus velos.

Sabíamos perfectamente lo que estaba ocurriendo. Nadie esperaba que un dios devolviera la luz ni temía que una bestia estuviera devorando el Sol. Conocíamos la órbita de la Luna, habíamos comprado gafas protectoras y hasta sabíamos a qué hora comenzaría y cuándo terminaría todo. El eclipse del 12 de agosto había sido calculado con enorme precisión mucho antes de que levantáramos la vista.

Y, sin embargo, nos quedamos absortos. Ahí estaba lo fascinante: la ciencia había explicado el prodigio, pero no había conseguido destruir su misterio. Quizá porque dentro de nosotros siguen mirando también los hombres que levantaron los ojos al cielo miles de años antes de que alguien pudiera explicarles lo que allí ocurría.

Para ellos, un eclipse no era un fenómeno astronómico. Era un mensaje. El cielo anunciaba guerras, cosechas, desgracias, muertes de reyes o castigos divinos. Ante su oscuridad se rezaba, se ofrecían sacrificios, se inventaban dioses y se buscaban culpables. El miedo necesitaba una explicación, aunque fuera falsa.

Pero aquella superstición contenía ya, sin saberlo, la semilla de la ciencia. Para descubrir qué anunciaban los astros había que observarlos. Y para observarlos había que recordar dónde estaban ayer, cuándo habían aparecido antes, cuánto tardaban en regresar. Generaciones de hombres fueron anotando eclipses, fases lunares, planetas, cometas y estrellas. Se equivocaban al interpretar los datos, pero los datos quedaban. Ese fue uno de los prodigios de la inteligencia humana: convertir el temor en observación, la observación en cálculo y el cálculo en conocimiento.

La astrología quiso descubrir nuestro destino en el cielo. La astronomía acabó descubriendo el cielo mismo. Los babilonios descubrieron sus ciclos. Los griegos comenzaron a buscar causas naturales. Copérnico desalojó a la Tierra del centro del universo. Galileo levantó un telescopio y convirtió el cielo perfecto de los antiguos en un territorio lleno de imperfecciones. Newton comprendió que la misma fuerza que hacía caer una piedra sostenía también a los astros. Einstein acabó por mostrarnos que hasta el espacio y el tiempo podían deformarse. Y hoy la física cuántica nos devuelve al desconcierto y a la fascinación que un día atribuimos a la magia.

Hoy somos capaces de calcular eclipses con siglos de anticipación, escuchar ondas gravitacionales, fotografiar la sombra de un agujero negro o detectar mundos alrededor de estrellas que nuestros antepasados solo podían contemplar como puntos luminosos.

Sabemos mucho. Y cuanto más sabemos, más inmenso resulta lo que ignoramos. Tal vez ahí resida la verdadera grandeza de la ciencia. No en haber eliminado el misterio, sino en haberlo desplazado siempre un poco más lejos.

El hombre antiguo miraba un eclipse y temblaba porque ignoraba sus causas. Nosotros conocemos sus órbitas, sus velocidades y sus tiempos. Pero llega un momento en que la luz se vuelve extraña, el paisaje pierde su apariencia cotidiana y hasta los pájaros parecen dudar. Entonces callamos. Y durante unos instantes regresamos a aquel primer ser humano que levantó la cabeza y comprendió que sobre él había algo inmenso.

En el castillo de Fermoselle, bajo mis pies estaban las ruinas de una historia de reyes, rebeldías y castigos. Frente a mí, el Duero y las laderas trabajadas por generaciones de hombres que ya no existen. Sobre nosotros, dos astros obedeciendo leyes que sólo después de milenios aprendimos a comprender. Y allí estábamos nosotros, diminutos y sabios, contemplándolo. Sabios porque conocíamos la causa. Diminutos porque seguíamos maravillándonos. Quizá por eso aquella penumbra fue tan hermosa: durante unos minutos, el cielo volvió a ser misterio. O pura belleza mística.