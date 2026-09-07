Un profesor de Ceuta, al Gobierno: "No somos elemento normalizador. En Ceuta no hay una situación normal"

La vuelta al cole en Ceuta comienza este martes 8 de septiembre en un ambiente que, según el profesor David Muñoz, está lejos de ser normal. Así lo ha explicado este lunes en La noche de Cuesta, de esRadio, donde ha contado la preocupación que le están trasladando padres y profesores ante la situación que vive la ciudad después de la llegada masiva de inmigrantes durante el verano.

"Yo soy un docente, llevo 25 años enseñando y lo único que puedo decir es lo que me han trasladado muchos padres, otros compañeros, hay grupos de WhatsApp en los que incluso están empezando a hacer algún tipo de huelga y esto, la verdad, es un poco insostenible", ha comenzado diciendo.

El profesor también ha cuestionado las garantías de seguridad anunciadas por la ministra de Educación, Milagros Tolón, para los 35 centros educativos de Ceuta. "En el momento que hay una ciudad en la que todos los días se está escuchando una sirena no puede dar normalidad", ha señalado. "¿Quién garantiza una total seguridad en 35 centros escolares, ministra, que no conoce Ceuta ni visita Ceuta, aunque solo tiene la encomienda de Ceuta y de Melilla, de que no va a pasar nada?", ha lanzado después.

Según su testimonio, este mismo lunes en un centro de formación profesional y mientras los profesores estaban reunidos, varios inmigrantes se han colado por una ventana y han entrado en las instalaciones.

"No sabemos, no tenemos indicaciones, nada más que tenemos que apoyar a los alumnos y, como dijeron, pensar en positivo, eran frases de esas inspiradoras", ha dicho al comentar las indicaciones que ha recibido el profesorado.

Muñoz también ha hablado del miedo que, según cuenta, le están trasladando algunos alumnos. "A mí me dicen alumnos de diferentes barrios de Ceuta, que ya son de Bachiller y son más mayores, algunas niñas me dicen por Instagram, 'profe, yo es que no quiero ir, me da miedo ir'".

También el docente ha reclamado más atención para los alumnos de Educación Especial. "¿Quién se acuerda de esos alumnos de Educación Especial?", ha preguntado, antes de recordar el caso de un alumno que ha "perdido" su autonomía por las sirenas y la presencia policial diaria.

"Yo no tengo ningún tipo de interés de que no empiece mi trabajo, yo lo que digo es que veo que el Gobierno que tenemos quiere utilizar al docente como elemento regularizador", ha proseguido para resumir: "Entonces en el momento que tú regularizas una situación totalmente anómala parece que todo va bien".

Respecto a la situación en las inmediaciones de los colegios, Muñoz ha mencionado el caso del colegio San Daniel, donde, según ha explicado, hay un asentamiento dentro de un túnel a unos 100 metros del centro. "¿Quién asegura a esos niños de infantil que dan patio ahí?", ha planteado.

"Entonces, claro, que esta señora diga, como si llega a ser otra, diga que la situación es totalmente normal, bueno, pues que me diga a mí lo normal. No somos elemento normalizador. En Ceuta no hay una situación normal", ha vuelto a insistir el profesor, que ha terminado su intervención en esRadio pidiendo que desde los medios de comunicación se siga contando lo que ocurre en la ciudad.