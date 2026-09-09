La gerente del PSOE reconoce ante Pedraz que pagaron a la cloaca con "contratos verbales"

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha declarado en calidad de imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que el partido de Pedro Sánchez pagó a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y a la empresa del histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías —ambos presuntos integrantes de la cloaca socialista y canalizadores de pagos para la fontanera Leire Díez— por servicios que quedaron acordados con "contratos verbales".

Uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló al papel de Fuentes dentro de la presunta organización. En concreto, la Benemérita apuntó a la gerente del PSOE como la persona encargada, con la intermediación de Leire Díez y Santos Cerdán, de "falsear" dos notas de encargo profesional. Una con el abogado de las cloacas Jacobo Teijelo y otra con el con el despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL, vinculado a Ismael Oliver. Sobre la cantidad canalizada a través de Oliver Gruppe y que fue a parar a Leire Díez, la UCO la cifra en 27.225 euros.

Según han revelado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Libertad Digital, Ana María Fuentes ha respondido a las preguntas de todas las partes durante alrededor de hora y cuarto. En su comparecencia, la todavía gerente del PSOE ha descargado su responsabilidad en el exsecretario de Organización Santos Cerdán y ha asegurado que ella solamente tramitaba los pagos que este le ordenaba. Así, al ser preguntada por los contratos con los que la formación pagaba a los supuestos integrantes de las cloacas socialistas, esta ha respondido que el PSOE realizaba "contratos verbales".

De hecho, en este marco ha reconocido que han cambiado varias políticas desde que estalló el caso conforme al departamento de Compliance —departamento de cumplimiento normativo—, del que forma parte, según ha revelado, el exministro Antonio Camacho, que hasta hace unos meses defendía a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Aun así, ha reiterado que era Cerdán quien le ordenaba tramitar los pagos a Gaspar Zarrías, Oliver y Teijelo, así como abonar los pagos de gastos de viajes a Leire Díez. Todas estas gestiones eran ordenadas por el secretario de Organización, aunque ha reconocido que otras pueden ser ordenadas por el secretario general del partido, es decir, por Pedro Sánchez.

El PSOE-A pagó "bastante más" a Zarrías

Al respecto de los pagos que realizó el PSOE a Zaño Consultores, sociedad de Gaspar Zarrías, ha asegurado que se motivaban en "intereses electorales" y que, aunque ella —así como la investigación— tan solo maneja las cuentas del partido a nivel nacional; el PSOE de Andalucía realizó "bastantes más" pagos a Zarrías. El propio histórico andaluz reconoció haber pagado un sueldo de 4.000 euros durante cuatro meses a Leire Díez, aunque aseguró que se trataba de un trabajo que no llegó a buen puerto y que nada tenía que ver con las presuntas cloacas socialistas.