Los neoconvergentes denuncian que ERC les quiere echar del 'Govern' para montar un tripartito con PSC y comunes

El partido de Puigdemont y el de Junqueras siguen a la greña a cuenta de los contactos del primero con personajes del entorno de Vladimir Putin y el Kremlin. A las declaraciones de Gabriel Rufián se suman ahora las de Marta Rovira, fugada en Suiza, quien insiste en que los vínculos rusos del prófugo "hacen un mal absoluto al independentismo".

Rovira, segunda de Junqueras, también ha defendido al portavoz republicano en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, cuyo discurso sobre los "señoritos que juegan a ser James Bond" en alusión a Puigdemont y su entorno y los contactos con Rusia, ha abierto la enésima crisis entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC.

Según Rovira, Rufián se habría visto en una encerrona de la que salió tratando de desvincular al independentismo de cualquier conexión con el régimen de Putin. No es lo mismo que opinan los neoconvergentes de JxCat, que consideran que ERC insiste en no dar carpetazo a la crisis a fin de provocar una ruptura del gobierno regional que les permita forjar una reedición del tripartito con el PSC y Catalunya En Comú, la versión catalana de Unidas Podemos.

Así lo ha dicho Joan Canadell, uno de los diputados más cercanos a Puigdemont, en su cuenta de Twitter y como reacción a las declaraciones de Marta Rovira: "Qué vergüenza, hace cinco años Putin era un jefe de Estado como muchos otros de países poco democráticos pero aceptados por todo el mundo. ¿O es que no consumíamos su gas, aceptábamos sus turistas, leíamos libros de sus autores, etc, etc. Excusas para tensar la cuerda, que salgamos del Govern y nuevo tripartito".

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha añadido más leña al fuego al señalar que Rufián no ha pedido disculpas por sus palabras mientras que el aludido le daba la razón al insistir en sus acusaciones en estos términos: "Teníamos que ser contundentes, no podemos pasar por alto los vínculos con un régimen asesino; estoy convencido de que la gente normal lo entiende". Rufián también se ha quejado de "Junts puede hablar de nosotros, pero si nosotros respondemos es un Vietnam".

Otros frentes

El conflicto entre republicanos y neoconvergentes tiene más frentes. En JxCat se quejan de que ERC no apoya a Laura Borràs, la presidenta del Parlament que está encausada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (JxCat) por corrupción cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas. Al tiempo, el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà censura las declaraciones de Clara Ponsatí, de la cuerda de Puigdemont, sobre los sacrificios en vidas de una proclamación de independencia. "Adelante, vaya pasando, inmólese", decía Joan Tardà en el mismo programa de RTVE en el que Ponsatí declaró que la independencia valía una vida humana.