España tiene que enviar a Europa como muy tarde el próximo 30 de junio la versión actualizada del PNIEC 2021-2030, el documento que recoge la estrategia energética de España y que contemplaba, entre otras cosas, el calendario de los primeros cierres de las centrales nucleares. En esa revisión tenían puestas sus esperanzas los que piden al Gobierno que dé marcha atrás en sus planes de clausurarlas. Sin embargo, nada indica que vaya a haber una marcha atrás: públicamente, desde el Ministerio han insistido en que el plan sigue en marcha y que apostarán por las renovables. Y en sus gestos, también demuestran su intención de orillar al sector.

Entre las reuniones y movimientos en torno a la revisión del PNIEC, destaca este jueves una cita convocada por el Ministerio a puerta cerrada con el sector energético para abordar la revisión de los objetivos de España. Pues bien: según reveló este miércoles el presidente de Foro Nuclear, el colectivo que agrupa a la industria, el Ministerio que dirige Teresa Ribera no "les ha llamado". A su asociación no llegó invitación alguna, insistió Araluce, que explicó que "esto es lo que hay" y que aunque a él le gustaría "mantener un diálogo mucho más abierto y franco, un debate desapasionado, simplemente técnico", sobre el futuro de las nucleares, eso no será, de momento, posible. Desde el Ministerio, se han limitado a trasladar a LD que se trata de "un encuentro de trabajo interno del ministerio con el sector" de la energía, sin precisar quiénes son los participantes.