Fuentes conocedoras de la investigación: "La declaración de Aldama empieza a apuntar a una imputación de Sánchez"

Fuentes conocedoras de la investigación han señalado a Libertad Digital que la declaración de Víctor de Aldama, "que tendrá que ser confirmada y comprobada", supone un giro en los casos de corrupción que rodean al PSOE y a Pedro Sánchez. Su conclusión es rotunda: "La declaración de Aldama empieza a apuntar a una imputación de Sánchez". Ya no es cuestión sólo de Begoña Gómez, o de José Luis Ábalos, o de Koldo García Izaguirre. Ahora es cuestión de que "es complicado imaginar una infiltración en el Gobierno de esta magnitud por parte de una red corrupta sin un permiso superior al de cualquier ministro", apuntan las mismas fuentes.

Revelaciones judiciales sobre Pedro Sánchez y su entorno

Las mismas fuentes jurídicas confirman que "Aldama ha afirmado que tenía relación con Pedro Sánchez y con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, coincidiendo con la moción de censura a Mariano Rajoy. Y ha asegurado que Santos Cerdán recibió 15.000 euros en un sobre. Y que Sánchez fue quien impuso a Ábalos que Koldo fuera su asesor en el Ministerio de Transportes". Entre las revelaciones en sede judicial de Aldama también se incluye que "Pedro Sánchez fue quien pidió conocerle y además le pidieron que acudiera a un acto del PSOE porque el jefe del Ejecutivo quería verle. La foto no fue fortuita con Sánchez". En este contexto, Aldama ha añadido que, tras presentarse, le agradeció lo que estaba haciendo en relación a sus gestiones con los gobiernos de México y Venezuela" y que "le mantenían informado" de las operaciones de Aldama.

Aldama ha afirmado además que, cuando se planificó la visita de la nº 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, a España, se había organizado una cena con el propio Pedro Sánchez. Que fue la propia Delcy la que avisó a Ábalos de la sanción que tenía para no entrar en territorio europeo. Que Interior mandó a la Policía y al CNI a revisar la casa donde iba a hospedarse Delcy, de la que ya informó Libertad Digital. Que su viaje lo conocía Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y el propio Ábalos. Que el avión subieron Ábalos y Aldama. Que Marlaska convenció al comisario del aeropuerto para que ella pudiera bajar y entrar en la zona VIP ejecutiva (territorio español) con toda su comitiva. Que venía Félix Plasencia, ministro de Turismo venezolano, y que bajaron Delcy y las maletas". Todo con conocimiento de Sánchez.

Declaraciones sobre los pagos a Ábalos y Koldo

Las mismas fuentes confirman que "Aldama ha asegurado que se reunió en varias ocasiones con la ministra -saliente- para la Transición Ecológica Teresa Ribera -y entrante como vicepresidenta de la UE- para el proyecto de la España vaciada en el que también participaba la filial de Globalia Wakalua. Y que Ribera se reunió también con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez." "Ábalos y Koldo recibían cantidades de dinero de mi parte y Koldo me dijo si había posibilidades de conseguir una vivienda en la Costa del Sol para disfrute y bienestar del señor Ábalos y de su familia. Yo dije que no pensaba ponerla a mi nombre porque ya le daba dinero por otro lado. Di 400.000 euros a Ábalos y 250.000 a Koldo en efectivo, en concepto del 10% de comisión. A Ángel Víctor Torres me lo presentó Koldo en su momento y pidió 50.000 euros a través de Koldo", ha declarado también Aldama. Por si fuera poco, hasta la fiscal general ha aparecido en sus declaraciones: "La entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, asistió a una cita relacionada con un tema de Venezuela sobre una demanda de extradición", ha subrayado.

Y las fuentes conocedoras de la investigación no dudan ya de que los casos, no sólo este caso, apuntan en una dirección: "Será complicado que no se soliciten diligencias que apunten al único capaz de coordinar a tantos departamentos. Y, como habrá que dar protección a esa persona, se puede empezar a acercar una posible imputación del nº1, del presidente del Gobierno", concluyen.