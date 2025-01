La Diputación de Badajoz gasta 373.125 euros en subcontratar el programa de ópera de David Sánchez

Hace un año justo que la Diputación de Badajoz decidió frenar un plan de contratación para el programa Ópera Joven por falta de "necesidad". Lo hizo cuando las informaciones periodísticas denunciaban ya lo que se ha confirmado como en caso judicial de presunto enchufismo y malversación con epicentro en plena familia del presidente Pedro Sánchez.

Pues bien, ahora que está confirmado ese caso judicial y David Sánchez, el hermano de Pedro, cinco veces imputado –entre otras cosas por malversación de fondos públicos y fraude a la Administración– , la Diputación socialista mencionada ha decidido dar el banderazo de salida a una subcontratación del programa más mimado por David Sánchez: el de Ópera Joven. La licitación se eleva a nada menos que 373.125€ –308.367€ sin contar impuestos– y se centra en el cometido más mimado por el hermano: los "servicios de organización de eventos culturales".

Se trata de un "contrato sujeto a regulación armonizada" de la UE. Por un "valor estimado del contrato: 308.367,77 EUR. Importe 373.125 EUR. Importe (sin impuestos) 308.367,77 EUR". El "plazo de ejecución: del 01/07/2025 al 30/06/2026. Y el objeto: "Servicios de organización de eventos culturales".

Documento de la Diputación de Badajoz

Libertad Digital publicó el pasado año un documento de la Diputación de Badajoz que dejó constancia de un hecho delicado: el programa Ópera Joven –dependiente del hermano de Pedro Sánchez gracias al puesto inventado para él– tenía previsto incluir todo un nuevo plan de gasto y de contratación. La decisión inicial de la Diputación socialista fue la de aceptar el gasto pero no llegó a plasmarse en una licitación oficial porque, justo cuando comenzaba a crecer la polémica por la labor de David Sánchez, la misma Diputación solicitó la paralización del programa de gasto por falta de "necesidad". Ahora, por lo visto, se ha vuelto necesario.

Documento de la Diputación de Badajoz

El documento al que tuvo acceso Libertad Digital recogió en enero de 2024 la Renuncia a la licitación del expediente "Servicio para la creación, producción, organización y ejecución de las ediciones 2024-2028 del Programa Ópera Joven" (Expedientes Plyca 555/2023 - Firmadoc 2023/66/CON-SE)". El documento detallaba lo ocurrido y las fechas: "Desde los Servicios Centrales de la Delegación de Cultura, Deportes y Juventud, y en cumplimiento con la realización de actividades culturales incluidas en las líneas de actuación del área, se promueve un expediente para la contratación de los servicios necesarios para la organización de eventos incluidos en el Programa "Ópera Joven", edición 2024-2028, cuyo objetivo es acercar este género musical a los habitantes de la provincia en general y especialmente al público juvenil, con marcado carácter divulgativo y pedagógico, y que incluye además de las actuaciones, actividades didácticas y educativas", señalaba el texto descriptivo de lo que había ocurrido previamente.

De hecho, "por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2023, se aprobó el inicio del expediente de contratación citado, estando incorporados al mismo en el día de la fecha los preceptivos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas". Pero, "con fecha 18 de enero de los corrientes, el Centro Gestor solicita la renuncia por razones de interés público a la licitación del expediente, y lo eleva a la Junta de Gobierno para su aprobación".

El programa de contratación de Ópera Joven

El acuerdo de parar el programa de contratación de Ópera Joven, dependiente de las competencias del hermano del presidente del Gobierno, se fraguó teniendo en cuenta "los requisitos para renunciar a la licitación del contrato, lo establecido en el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público […] que determina la posibilidad de adoptar la decisión de no adjudicar/celebrar un contrato, siempre y cuando no se haya formalizado el correspondiente contrato y concurran razones de interés público debidamente justificadas en el expediente".

En el citado escrito de solicitud de renuncia del Centro gestor, suscrito con fecha 18 de enero de 2024, se hizo constar que aún no se había publicado la convocatoria:"

El expediente aún no ha sido aprobado, por lo que ni siquiera ha sido publicado el anuncio de licitación". Y se dejó constancia de que se solicitaba que "por el órgano de contratación se acuerde la decisión de no adjudicar/celebrar el contrato, toda vez que no se ha procedido a la formalización del mismo" por motivos "estratégicos del Servicio de Servicios Centrales de Cultura, Deportes y Juventud y del Área de Cultura, Deportes y Juventud" para garantizar "una mejor gestión presupuestaria de acuerdo con las necesidades particulares y diferenciales que puedan surgir en cada nueva edición del Programa Ópera Joven".

Ahora las imputaciones de David Sánchez están más que confirmadas. Y se retoma el gasto y la contratación pública. Una de las cinco imputaciones del hermano de Pedro Sánchez, por cierto, lo es por malversación de caudales públicos.