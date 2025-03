El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Tórres, ha vuelto a comparecer en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo después de que haya trascendido que, a pesar de haber asegurado el dirigente socialista que no conocía al conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, haya trascendido que el presidente del Zamora C.F. le había enviado un mensaje en el que aseguraba que se habían visto anteriormente.

En este contexto, Torres ha vuelto a negar que conozca a Aldama y ha asegurado que ni respondió al mensaje que le envió el empresario madrileño ni encriptó su teléfono móvil en una maniobra que impidiese leer la conversación completa. "Jamás respondí a ese mensaje, nunca", ha sentenciado al ser cuestionado por el mensaje que ha destapado un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del que no había hablado en ninguna de sus dos comparecencias anteriores en el Senado.

"Es más, ni siquiera está acreditado que lo leyera, es un mensaje que me llega de un teléfono que no está agendado y que me dice que me vio un momento", se ha justificado este jueves en torno al mensaje de Aldama. Algo que ha rebatido el portavoz del PP en la comisión, que ha indagado en el mensaje publicado por la UCO asegurando que este había sido leído por el usuario.

No le consta otro móvil de Aldama

De hecho, al apuntar la bancada popular que el empresario tenía dos teléfonos móviles –según ha quedado acreditado por la Guardia Civil mediante los mensajes de Aldama con la exministra Reyes Maroto—, Torres ha vuelto a defender que no tiene "constancia" de haber recibido otros mensajes de parte de Aldama, ya hubiesen llegado mediante ese número de teléfono o de otro diferente.

Respecto al encuentro al que hace referencia el mensaje, Torres ha asegurado que no lo recuerda. "Habla de un momento, yo desconozco qué momento es ese", ha subrayado el expresidente canario antes de ejemplificar que ese "momento" podría haber sido un cruce en un aeropuerto o en una cafetería. "Si ustedes entienden que por recibir un mensaje o una llamada y que no conteste es que tengo una relación personal con él, es el mundo al revés"; ha espetado siendo la única persona que ha comparecido hasta en tres ocasiones en la Cámara Alta.

"Soy torpe"

En el mismo sentido, Torres ha negado tajantemente que haya encriptado su teléfono móvil, lo que podría haber evitado que se mostrasen las respuestas que el ahora titular de Política Territorial habría podido mandar a Aldama, algo que podría resolverse en las próximas semanas, puesto que el volcado del móvil de Aldama y la investigación de la UCO sigue su curso. "Jamás he encriptado mi teléfono, soy parco y torpe en cuestiones de nuevas tecnologías", se ha excusado.

De la misma forma, Torres ha negado —como hizo en sus dos comparecencias anteriores— que ofreciese un trato de favor a la empresa Soluciones de Gestión, que, con la mediación de Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos; llevó a cabo su mayor actividad en Canarias durante la pandemia, cuando el dirigente socialista era el líder del gobierno autonómico.

Apunta a una conspiración

En otro orden de cosas, en consonancia con lo que había declarado anteriormente, Torres no ha sabido responder el por qué Aldama le estaría acusando falsamente y ha apuntado hacia un interés oculto que le vendría al empresario de unos supuestos socios que le estarían alentando para dañar su imagen.

"La gran pregunta es quién está encima o al lado de Aldama para sus difamaciones, sus acusaciones falsas, sus embustes y sus falacias con el único objetivo de dañar la imagen de Ángel Víctor Torres", ha apostillado haciendo referencia a la bancada popular. Una teoría que ha apoyado el portavoz de los socialistas en la comisión, que ha criticado al PP por hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado para "ser voceros de las acusaciones de un delincuente confeso".