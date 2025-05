Alegría, Koldo y Pardo de Vera cenaron juntos y por su cuenta la noche del Parador de Teruel y dejaron solo a Ábalos

Pilar Alegría no ha dejado de negarlo todo y de amenazar con acciones judiciales en el asunto del Parador de Teruel. Pero lo cierto es que la ahora ministra y entonces delegada del Gobierno en Aragón estuvo en el Parador la famosa noche en la que se ha publicado que José Luis Ábalos llevo una furgoneta con seis prostitutas y que se siguen descubriendo detalles que apuntan a que algo no habitual tenía programado el exministro y que el resto lo podían conocer.

Los últimos datos aportados sobre los actos que justificaron la noche en el Parador han certificado que también estuvo Isabel Pardo de Vera. Es más, según los datos aportados por la propia Alegría, cenaron juntas, ellas dos, y Koldo García Izaguirre. Traducido: todos los vinculados al Gobierno nacional allí presentes dejaron sólo a Ábalos. Porque, supuestamente, Ábalos, según se ha confirmado ya por el responsable del Parador, estaba cansado y pidió cenar en su habitación. O es así, o todos sabían que había que dejar sólo a Ábalos aquella noche.

Alegría ha declarado en la comisión de investigación del Senado que prensa miente, que el PP miente, que "no existen pruebas", que ella no "tiene constancia" de la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel y que, eso sí, "soy responsable de mis silencios", como ha dicho literalmente.

Pero en el campo de los datos y no de sus opiniones, Alegría ha deslizado un hecho importante: que cenó junto a los imputados Isabel Pardo de Vera y Koldo García Izaguirre y que se encontró con Ábalos antes de que éste decidiera cenar en su habitación porque estaba, en teoría, cansado.

Contradicciones de Alegría

En ese encuentro con Ábalos, de hecho, Pilar Alegría ha entrado en contradicción, ya que ha afirmado que llegó a las 23:30 al parador y, según la factura del exministro aportada por Paradores, él llegó a las 22.45. En esa factura, además, figura que Ábalos pagó la misma cantidad por la reserva de la suite y el desayuno que la hoy ministra por una "habitación normal": "76 euros más el desayuno", algo que carece del más mínimo sentido.

Alegría, además, ha admitido que conoció el contenido de la carta enviada por Paradores a sus empleados, una carta en la que exigía que guardaran silencio. Y una carta que provocó que el segundo jefe de cocina, que confirmó a los medios los hechos ocurridos en el parador de Teruel, decidiera retractarse ante la amenaza de ser sancionado.

La ministra, además, ha insistido una y otra vez en que no existe atestado policial sobre lo ocurrido en el Parador, pese a lo cual no ha podido negar la existencia de al menos una llamada al 091. Ante ese hecho ha asegurado que que esas cuestiones no llegan a la Delegación del Gobierno, institución que ella lideraba en aquel momento.

Sea como sea, el dato principal está ahí: todos los representantes del Gobierno o de empresas ligadas al Ejecutivo de Pedro Sánchez presentes aquella noche coincidieron en cenar juntos y dejar sólo al "cansado" Ábalos.

