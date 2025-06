Las comunicaciones entre los miembros de la trama corrupta que salpica al entorno político más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido interceptadas por la Unión Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y estrechan el cerco sobre el actual número 2 del PSOE, el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la diputada y vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha comentado esta información que en un momento surrealista se comentó en la Cadena SER en directo en la noche del miércoles desvelando la supuesta desesperación del Gobierno. Muñoz ha dicho que esto "muestran un poco la correa de transmisión que llevamos tiempo viendo" en la que "hay determinados medios a los que se le filtran determinadas cosas" y "hay determinados medios que siguen a pies juntillas, incluso con letras y palabras, los comentarios que se hacen desde el Gobierno y desde Ferraz". El lapsus en la SER "evidencia un poco eso", ha indicado.

La también líder del PP en Léon ha dicho que le parece "un poco irrisorio" que estos periodistas "intenten hacernos ver que el Gobierno no sabía nada y que están en estado de shock". Cree Ester Muñoz que es "un poco surrealista" ver "esa huida hacia adelante en el que están en el Peugeot metidos al final Koldo, Ábalos y Cerdán". "¿De verdad alguien puede pensar que Sánchez no lo sabía? ¿De verdad se lleva este supuesto informe en el que se menciona a Cerdán y el Gobierno no sabía que esto iba a pasar y no estaban previsto? Bueno, permíteme que dude sobre ese estado de shock en el que intentan vendernos que están", ha apuntado.

Un Gobierno "intentando volar los cimientos" del Estado

Uno de los asuntos que ha comentado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP y uno de las diputadas que más ponen en aprietos al Gobierno de Pedro Sánchez es la degradación institucional que vive España tras siete años de sanchismo. Cree que hace años "nadie pensaba" que podría pasar lo que está sucediendo y ha explicado que "cuando se hizo la Constitución, los padres de la Constitución jamás pensaron que que habría un Gobierno desde dentro intentando volar por los aires los cimientos del Estado de Derecho". Por esa razón piensa que "la Constitución no articula ni siquiera mecanismos para poder parar a un Gobierno como el que tenemos porque nadie pensó que el golpe vendría desde dentro".

"Creo que Sánchez es una persona que ha demostrado no tener escrúpulos, al que le da igual absolutamente todo hasta su propia palabra, que es lo que tiene que tener un político", ha dicho Ester Muñoz. La diputada popular ha añadido que "jamás" pensó que "llegaríamos a tener que defender cosas que teníamos ganadas como es una democracia liberal o el imperio de la Ley. Nadie está por encima de la Ley ya que la soberanía está en el pueblo y no en una mayoría parlamentaria. Son cosas que teníamos dadas y que ahora estamos planteándonos".

También ha señalado lo "complicada" que está siendo la legislatura y cómo desde la Mesa del Congreso que preside Francina Armengol se están bloqueando las iniciativas que presenta el PP. Ha dicho que "es muy difícil meter ciertos temas" por esta cuestión y ha puesto de ejemplo la Ley de Vivienda o la del Suelo o "cuestiones sanitarias". Ester Muñoz ha apuntado que "es evidente que estamos en una legislatura en la que todos los días te levantas con una cosa nueva indescriptible" como "una reforma para quitarle el poder a los jueces y dárselo a los fiscales que estén con el Gobierno". En este sentido, entiende "que la gente se harte" y por eso cree "que es necesario un cambio de Gobierno en el que se pueda volver a hablar de lo que importa a la gente. Lo que pasa es que tenemos un gobierno volando el Estado de Derecho y es muy difícil".

¿Qué hará el PP?

El Partido Popular, que a principios del mes de julio se reúne en un Congreso, sacó el pasado domingo a más de 100.000 personas a la calle para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre su papel en el futura dirección nacional del PP, Ester Muñoz ha comentado que pide al partido y al presidente Alberto Núñez Feijóo "seguir trabajando para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno en el puesto que sea. Ya sea la dirección nacional, ya sea como presidenta provincial, ya sea otra vez como afiliada de base que va a los mítines a poner sillas". "Yo quiero trabajar y contribuir a que este tipo de país tenga un Gobierno decente y en el que no esté Pedro Sánchez, o sea que donde me pongan haré y daré lo mejor para para que eso sea posible".

Respecto a nuevas movilizaciones para protestar contra Sánchez ha dicho que "vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos". Creo que debido al calor "es muy difícil en esta época del año pedir a la gente ese tipo de esfuerzos. Pero en cualquier caso es evidente que el Gobierno está en una huida hacia adelante" y veremos si es necesario seguir saliendo a la calle, nosotros no descartamos absolutamente nada".

"Es evidente que estamos en una regresión democrática, que estamos en una situación iliberal en la que se da una paradoja que es que cuanta más corrupción sale del Gobierno más se fortalece esa unión entre los socios", ha indicado la diputada del PP. Cree que "los socios ven" la debilidad de Sánchez y "más le puede sacar". "Ayer yo le decía Bolaños que se van a mantener hasta 2027, no por ambición, que también, sino por necesidad, porque necesitan seguir usando al Estado para poder defenderse. Necesitan seguir usando a la Fiscalía General del Estado, a la Abogacía de General del Estado y necesitan seguir usando al Tribunal Constitucional para poder defenderse de toda esta corrupción que estamos conociendo y lo van a hacer con el inestimable apoyo de sus socios", ha explicado.

Ester Muñoz ha insistido en que "cuanto más débil está Pedro Sánchez, más se van a aferrar a él, más le van a mantener porque más pueden sacarle". Ha recordado que "el inicio de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno comenzó con una mentira" que era que "se quitaba un gobierno por corrupción. Ese nunca fue el motivo. El motivo era darle el Gobierno a una persona que sabían los independentistas que les iban a dar lo que ellos pedían".

"¿Nosotros qué vamos a hacer? No desfallecer, prepararnos, seguir preparados trabajando y tener previsto todas las cosas que vamos a hacer cuando llegamos al Gobierno", ha apuntado Ester Muñoz. La diputada ha indicado que Feijóo "ya ha anunciado unas cuantas de las muchas reformas que hay que hacer porque han ido debilitando todos esos pilares y todos esos contrafuertes que hacen que el Estado de Derecho permanezca. Va a haber que reconstruir muchas de las cosas que ha quitado Pedro Sánchez y para eso necesitamos una mayoría holgada. En el Partido Popular sólo tenemos un objetivo, y no vamos a mirar ni izquierda ni derecha, que es quitar a Pedro Sánchez. Yo entiendo que hay otros que tienen otros objetivos".

Una "legislatura reconstituyente"

Sobre la limpieza de las próximas elecciones Ester Muñoz ha dicho que "no podemos descartar nada porque estamos viendo que Pedro Sánchez está totalmente desatado y le da exactamente igual todo". La diputada ha dicho que van a "trabajar para convencer a una gran mayoría de españoles para que nos den una mayoría y evitar todo eso. Evidentemente nosotros todo lo que hagamos va a ser dentro de la democracia. Somos conscientes de que tenemos enfrente a un populista, pero nosotros no podemos convertirnos en unos populistas para luchar contra otro populista y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convencer, persuadir y que los españoles vean la gravedad de la situación en la que nos encontramos y que necesitamos una mayoría parlamentaria que nos permita revertir todas esas voladuras que ha hecho el Gobierno de Sánchez para volver a tener una democracia plena".

Cree que "es evidente que va a haber que hacer una legislatura reconstituyente porque se han eliminado muchas cuestiones que todos dábamos por hechas y que estamos viendo cómo estamos retrocediendo". En este sentido, Ester Muñoz ha comentado las declaraciones "chocantes" de Ione Belarra y de Irene Montero en las que decían que "cómo es posible que en España se pueda sentar en el banquillo al Fiscal General del Estado. No, no perdona, es que en una democracia a cualquier persona se la tiene que poder sentar en el banquillo".

"Estamos retrocediendo y eso es en lo que está la izquierda de este país, en que unos puede ser juzgados y otros no en función de su filiación política. Es muy grave todo lo que estamos viendo y es nuestra obligación estar preparados para todos los escenarios", ha añadido la diputada del PP que cree que su partido no debe distraerse porque "muchos quieren que nos distraigamos y yo creo que es importante que no nos distraigamos de convencer y de presentar una alternativa seria, rigurosa, que convenza a la gente, que ilusione, pero siendo conscientes de que tenemos que decir a la gente la gravedad de lo que estamos viviendo".