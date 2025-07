Feijóo se dirige al electorado de izquierda y derecha para poder gobernar en solitario: "O Sánchez o yo"

Alberto Núñez Feijóo ha clausurado el XXI Congreso del PP en Madrid, junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Un cónclave muy intenso, marcado por la crisis del PSOE, que los populares intentarán aprovechar para ensanchar su base. Dirigiéndose a todo el espectro electoral, desde la "centralidad", el líder del PP ha prometido presidir "un Gobierno estable" aunque ha proclamado que "no habrá vetos a Vox" pero "tampoco al PSOE porque creo en los consensos de Estado". Ha admitido, eso sí, que "con este PSOE no se puede pactar".

"O Sánchez o yo", ha dicho, colocando a los votantes ante esta disyuntiva, de cara a la próxima cita con las urnas. Unas elecciones para las que todavía no hay fecha pero que el PP ya prevé cercanas, quizá a la vuelta del verano. Con el trauma todavía presente de haber ganado las generales y quedarse a 4 escaños de lograr la presidencia, Feijóo pide la confianza de los españoles para llegar a los diez millones de votos.

El único cordón sanitario que establecerá será a Bildu, dejando por tanto la puerta abierta a dialogar con el resto de partidos, incluido Junts o el PNV, a pesar de que todas las encuestas sitúan a Vox como imprescindible para que el PP pueda gobernar, sin que exista una suma alternativa. Eso sí, como línea roja ha marcado la Constitución y la Nación. "Es mejor ser claros: fuera de la Ley y la Constitución, nada de nada", ha dicho.

Después de protagonizar este sábado un discurso en clave electoral, sin casi referencias internas, ni nombrar siquiera a Pedro Sánchez, el líder del PP ha optado en la clausura por volcarse en criticar al Gobierno. "Hay que detener esta deriva" y "declarar que el muro entre españoles ya no existe", ha defendido como primer compromiso de su posible investidura.

Entonando el "yo acuso", ha desgranado todos los desmanes protagonizado por Pedro Sánchez, al que ha acusado de "intentar quebrar la convivencia" y "reventar todos los consensos que nos habíamos dado", señalando también a sus socios y los que han sido cómplices de lo ocurrido, dando casi esta etapa ya por acabada. "La mayoría de españoles están cansados de comulgar con ruedas de molino", ha sentenciado.

Marcando distancias constantemente con Sánchez, el líder del PP ha desgranado incluso medidas de lo que parecía más un programa electoral de campaña al comprometerse con mejoras en las pensiones, la vivienda o la educación, después de prometer la regeneración necesaria en España que acabe con la división entre españoles, la corrupción y la degeneración institucional. "Vamos a demostrar que España tiene solución", ha dicho.

El líder del PP ha presentado el Congreso del PP como un acto fundacional para un tiempo nuevo, prometiendo "devolver España a la normalidad" cuando gobierne porque "este carnaval político ha durado demasiado". Las diez medidas que priorizará en sus primeros 100 días de Gobierno, serán:

1- Regeneración democrática e institucional

2- Aprobar el Plan de Vivienda del PP en el primer Consejo de Ministros

3- Revisar las 97 subidas de impuestos de Sánchez y bajarlos

4- Volver a situar a la clase media como el motor del país

5- Incrementar los médicos de familia

6- Un Pacto Nacional del Agua

7- Reducir la inmigración ilegal

8- Reforzar la seguridad

9- Clarificar la política de Defensa

10- Una Ley de Lenguas para que todos los niños españoles puedan ser educados en español

El cónclave del PP se ha celebrado en un ambiente de absoluta euforia, con la vista ya puesta en la Moncloa, a pesar de la decepción vivida el 23-J que les sumió en la cautela durante mucho tiempo. Sin embargo, la debilidad del adversario ha desatado la alegría en un partido que ha vivido siete años de travesía por el desierto y que, auguran, podrían llegar pronto a su fin. Para intentar contener algo la alegría, ha pedido "no contentarnos con la sonrisa de las encuestas" o dar la batalla por ganada.