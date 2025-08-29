El PP acusa a Planas de "torturar" a agricultores y ganaderos con "políticas ecoprogres": "Vive en un mundo de moqueta"

El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, ha comparecido este viernes en la Comisión de Agricultura del Senado para ofrecer explicaciones sobre la gestión de su cartera respecto a los incendios que han arrasado miles de hectáreas de territorio español. Una declaración que el dirigente socialistas ha aprovechado para arropar las medidas propuestas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y atacar a los populares por la "sorprendente" citación que estos han impuesto a Planas, que ha llegado a acusar al PP de "pura ignorancia" respecto a sus propuestas para mejorar la prevención y extinción de los fuegos.

"Me sorprendió esta citación de comparecencia", ha espetado el ministro de Agricultura al comenzar su intervención aseverando que este es el "momento de la extinción" y que es demasiado pronto para realizar una valoración general de las políticas llevadas a cabo por las distintas administraciones para gestionar los incendios producidos en el último mes. Así, ha dicho que su interpretación de que el PP lo haya citado "tan pronto" es "una muestra de su confianza en el Gobierno" de Sánchez.

En este contexto, ha detallado la declaración de zona afectada de grave emergencia para los territorios afectados por el fuego que se dio en el Consejo de Ministros de este martes y ha calificado de "excelente iniciativa" el "Pacto de Estado contra la emergencia climática" rescatado por Sánchez, que ya anunció una medida similar tres años atrás y que ha complementado la ocurrencia con la creación de una comisión interministerial que lleva creada, al menos, desde 2018.

"Pura ignorancia"

Además, Planas ha dicho que le ha "sorprendido" que una de las medidas que ha propuesto el PP en cuanto a la prevención y extinción de incendios haya sido el adelanto de las ayudas de los pagos a los agricultores y ganaderos hasta el 80%, ya que, según ha dicho, esta medida ya se aprobó en Bruselas a mediados de julio. "Creo que no es mala fe, simplemente pura ignorancia", ha espetado el dirigente del PSOE, dando pie al rifirrafe con la bancada popular, a la que ha aleccionado afirmando que los políticos tendrían que hacer lo que "deben" y aportar soluciones reales y constructivas.

Planas ha vuelto a poner en el foco el cambio climático como el causante de los incendios "a pesar de que PP y Vox quieran negar esta realidad" y ha hecho referencia a que se han quemado más de 300.000 hectáreas en todo el territorio español siendo aproximadamente un 9%, por lo que este ha pasado a ser considerado el peor verano en cuanto a incendios desde que hay registros.

El verano de Planas

Por su parte, la senadora del PP Lorena Guerra ha recogido el guante del deber y le ha recordado a Planas que "si cada uno hiciera lo que tuviera que hacer, ya habrían convocado elecciones" desde el Ejecutivo. Una reflexión que ha lanzado antes de achacar a Planas una "intervención decepcionante y escueta" y llamarlo "el desaparecido" recriminándole que no compareciese hasta finales de agosto cuando los incendios comenzaron el 29 de julio y algunos de los afectados ya lo habían perdido sus casas: "Vaya verano que se ha pegado".

Guerra ha achacado a Planas que las políticas de los socialistas se dediquen a prohibir y restringir la gestión agraria "sin pisar el campo" y mientras Planas vive en "un mundo paralelo de moqueta". Algo a lo que se une la criminalización de aquellos que cuidan el monte, como los cazadores, lo que está consiguiendo que las personas que se dedican a la agricultura y ganadería abandonen el campo: "Desde un despacho es muy fácil criminalizar a quienes de verdad protegen la naturaleza".

Políticas ecoprogres

"Las políticas ecopropgres han contribuido al abandono de la ganadería extensiva", ha recalcado la dirigente popular recordando la protección que los socialistas han realizado del lobo mientras que olvidaban los daños que este animal hace sobre el ganado y las pérdidas que produce sobre el ganadero. Por todo ello, ha llamado "incompetente" a Planas y al Ejecutivo de Sánchez; al tiempo que les ha recriminado que culpen al cambio climático de su falta de prevención: "Han venido a decir que la culpa es del cambio climático y no, la culpa es de la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez".

Ha explicado que "las comunidades autónomas han puesto todo lo que tenían" en la extinción de los incendios que han asolado España, pero que son los socialistas los que gastan los medios públicos en "vivir blindados en La Mareta" y en "contratar presuntas sobrinas de (José Luis) Ábalos" en la empresa pública Tragsa —que también ofrece servicios de gestión agraria al Estado— en lugar de utilizar ese dinero para la prevención de los fuegos.

Planas preferiría no comparecer

En la misma línea, el portavoz de Vox en el Senado, Ángel Pelayo Gordillo, ha pedido la convocatoria de elecciones y ha recriminado que los "montes no están limpios" porque se dificulta o se impide la gestión agraria legislando en "todo lo contrario a lo que se debía hacer". Por ello, ha pedido "medidas inmediatas y eficaces y no confiarlo todo a un Pacto de Estado que es imposible" antes de ironizar con las palabras de Planas en las que alegaba a la confianza de la cámara en el Gobierno: "Váyase con el señor Sánchez a las zonas quemadas y hablen con los ciudadanos, a ver si tienen confianza".

En respuesta a estas críticas, Planas se ha limitado a destacar que "escuchando a la señora Guerra, se puede ver la altura intelectual y política del PP" y criticar que tanto los populares como Vox "quieren negar una realidad", que, según él, es que el cambio climático es el causante de los incendios en la mayoría de los casos. "Muy pobre por su parte; no se pide comparecer a un miembro del Gobierno de España para decir las cosas que ustedes han dicho", ha apostillado el ministro.