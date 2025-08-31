Feijóo califica de "Gobierno fallido" el de Sánchez y le achaca un "fanatismo ideológico" que causa incendios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto este domingo el curso político cargando contra el "Gobierno fallido" que preside el líder socialista, Pedro Sánchez, y contra su incapacidad de gestionar crisis naturales como la DANA o los incendios que han ocurrido este verano y han arrasado con cientos de miles de hectáreas en el país. "España no es un Estado fallido, lo que ocurre es que España tiene un Gobierno central fallido", ha explicado el líder de los populares.

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez no es un proyecto de país, sino uno de "supervivencia política y judicial" que busca salvaguardar al secretario general de los socialistas y, para ello, pone los medios públicos necesarios. Por ello, le ha achacado al PSOE que no asuma responsabilidades y que "se ponga de perfil ante cualquier desgracia".

"La culpa de lo que pase en España siempre es del PP, de las comunidades autónomas del PP o de un tal Feijóo", ha espetado el presidente de los populares advirtiendo de la necesidad que haya un Gobierno que esté más preocupado por la limpieza de los montes que por captar un puñado de votos.

Fanatismo ideológico

De esta forma se ha expresado Feijóo en el acto de partido programado para dar comienzo al curso político en Pontevedra, al que han asistido el presidente de Galicia, Alfonso Rueda; y el de Andalucía, Juanma Moreno. En el discurso ha recriminado al Ejecutivo de Sánchez que haya dictado políticas medioambientales desde el "fanatismo ideológico" provocando condiciones propicias para los incendios que se han provocado este verano.

"El fanatismo ideológico, en buena medida, es causa de los incendios forestales", ha incidido el expresidente de la Junta de Galicia antes de sentenciar que el Ejecutivo de Sánchez en el que la socialista Sara Aagesen es ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se cree "que saben más de montes en el Paseo de la Castellana" que en los pueblos del país; y, por ello, les dictan medidas que son contrarias a las labores que se deben realizar en el campo.

Se ha cuestionado "de qué pacto de Estado" está hablando Sánchez contra la emergencia climática si este ya dio "hace cinco años titulares" de este mismo estilo y no ha cumplido con las medidas prometidas. "Cómo se puede hablar de un pacto de estado si no son capaces de aprobar los presupuestos", ha ironizado antes de recalcar que, además, el líder del PSOE ya ha roto varios pactos de Estado como el de Política Exterior.

Volverá como presidente

Feijóo ha asegurado que volverá a Galicia como presidente del Gobierno "cuando toque" y que ya está preparando el cambio desde la oposición para que este sea patente "en los primeros meses" desde que llegue a La Moncloa. Este cambio consistirá en "limpiar el nombre de la política que ha manchado Sánchez" y en "volver a entregar España a los españoles".

Entre otras cosas, el líder del PP se ha comprometido a que, si llega al Gobierno y no es capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) convocaría elecciones. "El cambio estará listo cuando haya elecciones", ha dicho antes de augurar que este inicio de curso político va a tener "un cuatrimestre determinante para el futuro de España".

Mandar los cuerpos de seguridad a la frontera

Además, el líder de la oposición se ha posicionado contra la política de inmigración llevada a cabo por el Ejecutivo afirmando que, en lugar de "mandar la policía a los presidentes autonómicos", lo que tiene que hacer Sánchez es "mandar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las fronteras españolas para asegurar la seguridad de los españoles". Así, ha criticado que Sánchez "no tiene" política migratoria, no controla la inmigración irregular y permite que "en las calles no haya la seguridad que debiera".